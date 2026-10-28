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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 13:45

El Bayern y el Ajax disputarán un amistoso en Kenia para inaugurar el estadio Raila Odinga

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Nairobi, 28 oct (EFE).- El Bayern de Múnich y el Ajax de Ámsterdam disputarán un partido amistoso el 5 de enero de 2027 para inaugurar el Estadio Internacional Raila Odinga en la ciudad deportiva Talanta Sports City de Nairobi, según anunció este miércoles el presidente de Kenia, William Ruto.

Por EFE
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El mandatario keniano confirmó que el encuentro estará financiado por el sector privado y servirá como escaparate internacional antes de la Copa África de Naciones 2027, que Kenia coorganizará junto a Uganda y Tanzania.

"Damas y caballeros, en enero de 2027 inauguraremos este estadio con un partido histórico entre el FC Bayern y el Ajax", dijo Ruto en redes sociales.

El recinto, con capacidad para 60.000 espectadores, se financiará a través de alianzas corporativas y un modelo comercial autosostenible para reducir la dependencia de fondos públicos.

Ambos clubes confirmaron de forma independiente su participación en el encuentro inaugural, que aprovechará el parón invernal de la Bundesliga y la Eredivisie.

"Un partido especial para arrancar el nuevo año: el FC Bayern viajará a Nairobi el 5 de enero de 2027 y se enfrentará allí al Ajax de Ámsterdam con motivo de la inauguración ceremonial del nuevo estadio nacional", publicó el club alemán en la red social X.

Por su parte, el presidente Ruto vinculó la trayectoria de ambos clubes con la identidad del proyecto deportivo y la figura del fallecido líder opositor Raila Odinga.

"Hay una poesía silenciosa en este cruce. Raila estudió en Alemania, y ahora un gran club alemán vendrá a jugar a la casa que lleva su nombre", afirmó el jefe de Estado keniano.

"Esto es más que la apertura de un estadio. Es una declaración de quiénes somos y, lo que es más importante, de en quién nos estamos convirtiendo", concluyó Ruto, al remarcar que la infraestructura mantendrá un modelo comercial autosostenible mediante alianzas corporativas.

Raila Odinga (1945–2025) fue una de las figuras más determinantes e influyentes de la historia política de Kenia. Más conocido como 'Baba', fue primer ministro entre 2008 y 2013, y pasó casi nueve años encarcelado sin juicio por su activismo en favor de la democracia multipartidista.

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