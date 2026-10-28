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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 15:55

Jeremía Recoba reaparece con la UD Las Palmas más de un año después de su grave lesión

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Las Palmas de Gran Canaria, 28 oct (EFE).- El futbolista italo-uruguayo de la UD Las Palmas Jeremía Recoba reapareció este martes con el equipo en el partido de Copa del Rey ante la RSD Alcalá disputado en Madrid (1-3), más de un año después de su grave lesión.

Por EFE
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El delantero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha el 10 de octubre de 2025, durante la visita al Granada CF (0-0), en la novena jornada de la temporada 2025-2026 en LaLiga Hypermotion, y de su operación se cumple este miércoles justo un año.

Recoba, de 23 años, reapareció 382 días después en el partido copero de Alcalá de Henares como sustituto de Ale García en el minuto 23 de la primera parte, y jugó hasta el descanso del encuentro, aportando dinamismo al juego del conjunto grancanario, que suma así un nuevo efectivo en ataque, después de que la temporada anterior solo pudiera participar en seis partidos ligueros por su lesión.

El futbolista nacido en Como (Italia), hijo del Álvaro 'El Chino' Recoba, llegó en el verano de 2025 a la UD Las Palmas, club con el que firmó un contrato de tres años, hasta 2028, y uno más opcional.

Recoba Júnior dejó muy claro cuando aterrizó en el equipo isleño, que milita en la Segunda División española, que no siente presión por su apellido, o por el hecho de que lo puedan comparar con su padre; incluso se planteó mejorar la carrera de su progenitor, retirado hace ahora una década, que fue particularmente brillante en el Inter de Milán.

"Sé que no es fácil, él hizo su carrera, yo voy a hacer la mía y espero que sea mejor, cómo lo espera él también", señaló en su día, un reto que pretende reiniciar ahora una vez superada la lesión más grave que ha sufrido en su aún corta y prometedora carrera deportiva.

Y es que tras iniciarse en etapa juvenil en las filas del Danubio FC, Jeremía Recoba se incorporó a la disciplina del Club Nacional en 2022, produciéndose su debut en el primer equipo que milita en la máxima categoría del fútbol uruguayo en 2023, con el que ha disputó más de setenta partidos de liga (Torneo de Apertura e Intermedio), Copa Libertadores y Supercopa Uruguaya, donde tuvo una destacada actuación en la final disputada ante Peñarol de Montevideo.

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