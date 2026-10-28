Kompany recibe el alta del hospital tras sufrir una irritación meníngea

En declaraciones a la cadena pública alemana ARD antes del partido de la Copa de Alemania contra el Magdeburgo, Eberl afirmó que todavía no hay una fecha establecida para su reincorporación al trabajo.

"Sinceramente, dentro de lo que cabe ya se encuentra bien, no diría muy bien, pero sí bien. Hoy ha recibido el alta del hospital. Creo que esa es la noticia más bonita y la mejor noticia para todos nosotros", dijo el director deportivo del club muniqués.

"Han encontrado lo que era. Era una irritación meníngea la que provocó ese incidente el viernes pasado", explicó Eberl con respecto al motivo de que Kompany se derrumbara hace cinco días junto al terreno de juego y tuviera que ser trasladado de urgencia a un hospital.

De momento el entrenador belga proseguirá en casa con su recuperación, ya que necesita "calma y medicamentos", hasta que los médicos decidan que está listo para regresar al trabajo.

"Entonces estoy seguro de que pronto estará al borde del campo al cien por cien", afirmó Eberl, que reiteró que "recibirá todo el tiempo necesario" hasta que se encuentre plenamente restablecido.

Su ayudante Aaron Danks había dicho este martes que Kompany "está de buen ánimo" y que "mejora día a día", en la rueda de prensa previa al partido de segunda ronda de la Copa de Alemania de este miércoles contra el Magdeburgo.

Kompany está afectado por un virus desde hace más de una semana que primero le obligó a reducir sus apariciones públicas, por lo que Danks ocupó su lugar en la rueda de prensa posterior al partido contra el Leipzig en la Bundesliga y la previa al partido contra el Arsenal en la Liga de Campeones.

El pasado miércoles, en el partido contra el equipo inglés, Kompany estuvo en el banquillo y el viernes, mientras veía un entrenamiento de los juveniles del Bayern, sufrió un desvanecimiento, por lo que fue llevado de urgencia al hospital.

Eberl declaró entonces que la ausencia del entrenador será cuestión "no de días, sino de semanas" y que no se quiere fijar fecha para su regreso para evitar presiones.