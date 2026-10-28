Oposición acuerda unidad con miras al 2028: “Hoy empieza la verdadera carrera presidencial” dice Riveros

Las principales autoridades y referentes de los partidos opositores del Paraguay se reunieron esta tarde en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Tras más de dos horas de debate a puertas cerradas, anunciaron la unidad total con miras a las elecciones generales de 2028. En el encuentro se definió firmar un acuerdo programático el próximo 9 de noviembre, aunque aún queda pendiente definir el método para integrar la chapa presidencial.

¿Qué acordaron los partidos de la oposición para las elecciones de 2028?

“Estamos más unidos que nunca”, afirmó Alcides Riveros entre aplausos. Agregó que la oposición buscará el bienestar de la ciudadanía con un objetivo claro: “Ganar la presidencia de la República del Paraguay y que un opositor jure el próximo 15 de agosto del 2028”.

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La reunión fue convocada por el presidente del PLRA, Alcides Riveros. Entre las principales figuras presentes estuvieron el exintendente de Ciudad del Este y líder de Yo Creo, Miguel Prieto; las senadoras Yolanda Paredes y Lucía Mendoza, por Cruzada Nacional; la diputada Rocío Vallejos y Luis Yd, por el Partido Patria Querida; la exsenadora Desiree Masi, por el Partido Democrático Progresista (PDP), y el diputado y vicepresidente del PLRA, Antonio Buzarquis, entre otros.

Los principales ausentes fueron el gobernador de Central y aspirante presidencial, Ricardo Estigarribia (PLRA), y Paraguayo Cubas, presidente de Cruzada Nacional.

¿Cómo se elegirá al candidato presidencial de la oposición?

Al ser interrogado sobre qué método o fórmula utilizarán para definir la candidatura, Riveros explicó que se instalará una mesa de trabajo encargada de analizar todas las alternativas para elegir el sistema que más convenga a los partidos integrantes.

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Consultado sobre si la convergencia se extenderá a las listas de senadores y diputados, el titular del PLRA adelantó que se evaluará lograr la alianza en todas las candidaturas. “Nosotros vamos a empezar a trabajar para que podamos quitar al mejor candidato que nos pueda representar a la oposición paraguaya”, aseveró.

¿Qué propone la oposición frente al Partido Colorado?

Respecto a la fisura interna en Honor Colorado y la manera de aprovecharla en favor de la alternancia, Riveros señaló que la prioridad actual es la elaboración de un proyecto de país antes que atender los enfrentamientos en la ANR. “Más que preocuparnos por el Partido Colorado, por su crisis, estamos más preocupados por la crisis que pasa en la ciudadanía paraguaya y es de esos 70 años del sistema de corrupción que existe en nuestro país”, sentenció.

“Para nosotros hoy empieza la verdadera carrera presidencial para llegar a nuestro objetivo. Pero quiero decirle a la ciudadanía que por primera vez la oposición paraguaya va a tener una hoja de ruta, va a tener un objetivo y va a tener un plan de gobierno. Y cómo gobernar también”, dijo.

“Le vamos a dar la seguridad a la ciudadanía paraguaya; no más como años anteriores que vamos a improvisar, sino realmente vamos a ser predecibles para la ciudadanía”, concluyó.