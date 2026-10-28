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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 16:15

La Justicia argentina condena a un ultra del Newell's por amenazas contra Di María en 2024

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Buenos Aires, 28 oct (EFE).- La Justicia de Argentina condenó este miércoles a un ultra del club Newell's Old Boys por su participación en una serie de amenazas y actos intimidatorios contra la familia de Ángel di María en 2024 que demoraron el regreso del futbolista al Rosario Central, algo que finalmente sucedió en 2025.

Por EFE
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Según informó el portal Rosario3, el ultra condenado es Sergio Di Vanni y fue condenado a siete años y seis meses de prisión por una serie de hechos que incluyen intimidaciones violentas contra la familia de Di María, ídolo de Rosario Central, principal rival del Newell's.

Estos hechos ocurrieron en marzo de 2024, cuando el futbolista, por entonces aún en el Benfica de Portugal, estaba considerando regresar al club en el que se formó.

El primer de ellos fue un tiroteo frente a al domicilio de la familia Di María en la ciudad de Rosario, durante el cual los agresores dejaron también una nota con amenazas contra la familia en caso de que el 'Fideo' regresara al país.

Ese mismo día, una caja que contenía una cabeza de cerdo con una bala incrustada apareció en la puerta de la oficina donde trabajaba un familiar de Di María.

Meses después, el futbolista, campeón mundial con Argentina en Catar 2022, reconoció que esas amenazas fueron decisivas para demorar su regreso.

Según la prensa local, durante la investigación se hallaron mensajes de texto en el móvil de Di Vanni en los que se jactaba de haber sido el responsable de la postergación del retorno del exfutbolista del Real Madrid al fútbol argentino.

Desde su regreso a Rosario Central, Di María se ha convertido en figura y líder del equipo, que se quedó con el título de campeón de la tabla anual de Primera División en 2025 y este año disputó la Copa Libertadores.

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