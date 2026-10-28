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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 19:25

Los penaltis sonríen al Liverpool de Iraola y amargan al Chelsea de Xabi Alonso

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Londres, 28 oct (EFE).- El Liverpool de Andoni Iraola logró el pase a los cuartos de final de la Copa de la Liga en una tensa tanda de penaltis en la que el Chelsea de Xabi Alonso erró tres lanzamientos.

Por EFE
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En un partido marcado desde los once metros, con dos goles de penalti en los noventa minutos, la tanda en Anfield dio la primera alegría en las copas a Iraola y elimina a Xabi Alonso, que pierde el primer título de la temporada.

Los 'blues' se adelantaron a los cuarenta minutos después de un innecesario penalti de Ryan Gravenberch sobre Moisés Caicedo que transformó Morgan Rogers. El hombre de los 120 millones suma cinco goles esta temporada, aunque se espera más de él, sobre todo en la participación en el juego.

La ventaja le duró poco a los de Xabi Alonso, ya que dos minutos después, a la salida de un córner, Wesley Fofana cometió una mano en un cabezazo de Virgil Van Dijk que obligó al colegiado a señalar de nuevo el punto de penalti. Desde ahí, Cody Gakpo no falló, poniendo el 1-1 que se sostuvo en el marcador hasta el final.

Sin prórroga en esta ronda, el partido en Anfield se dirigió a la tanda de penaltis, donde el Chelsea salvó primero un 'match ball', cuando Jordan Henderson, en el quinto lanzamiento, tenía que marcar sí o sí, y después desperdició otro, cuando Emmanuel Emegha erró tras el fallo de Ryan Gravenberch.

Curiosamente, Gravenberch, que cometió el penalti del 0-1, falló su tiro, y quien condenó al Chelsea a la derrota fue Fofana, el hombre que hizo el penalti del 1-1. El francés, cuando el equipo de Xabi se jugaba seguir en la tanda en la muerte súbita, mandó su lanzamiento por encima de la portería de Giorgi Mamardashvili y clasificó al Liverpool a los cuartos de final de la Copa de la Liga.

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