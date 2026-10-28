Pekín valora las disculpas de Mbappé, pero evita aclarar si levantará el boicot

"Concedemos importancia a las disculpas presentadas por la persona implicada", respondió hoy el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun al ser preguntado por la reacción de Pekín al comunicado difundido el martes por el futbolista.

Mbappé pidió disculpas en francés, chino e inglés por unas palabras que calificó de "desliz" y reconoció que habían herido a numerosas personas en China y entre las comunidades chinas del extranjero, al tiempo que expresó su "profundo respeto" por el pueblo chino y su historia.

Ante una segunda pregunta, esta vez sobre si las disculpas contribuirían a levantar el boicot y las medidas adoptadas por instituciones chinas, Guo se limitó a repetir su respuesta anterior, sin precisar qué otras actuaciones podrían ser necesarias.

La polémica comenzó después de que Mbappé afirmara en una entrevista que uno de sus 'memes' favoritos era una imagen que superponía su rostro al de un "dictador chino", en referencia a un montaje con el antiguo dirigente Mao Zedong, aunque sin mencionarlo expresamente.

Mao, fundador de la República Popular en 1949, conserva un lugar central en el relato nacional del Partido Comunista, vinculado a lo que se interpreta como una recuperación de la soberanía tras el llamado "siglo de las humillaciones", marcado por las intervenciones extranjeras, pese a que el propio Partido ha reconocido los desastres causados por algunas de sus políticas, como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural.

Las declaraciones provocaron la ruptura de acuerdos comerciales con las empresas chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground, además de restricciones a los contenidos del jugador en plataformas digitales y la suspensión de las retransmisiones de LaLiga por parte de la radiotelevisión estatal china.

El Grupo de Medios de China (CMG) confirmó el martes que había suspendido desde el lunes las emisiones de la competición española, los partidos relacionados con Mbappé y sus anuncios publicitarios, y exigió disculpas públicas al futbolista, al Real Madrid y a LaLiga.

Por su parte, LaLiga pidió disculpas por la ofensa causada y su presidente, Javier Tebas, se reunió el martes con el embajador chino en España, Yao Jing, para buscar una salida a la controversia y evitar que afecte a los acuerdos de cooperación con el país asiático, al que calificó de "socio estratégico".