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Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 01:20

Sport Huancayo pierde y deja en suspenso el liderato del Torneo Clausura peruano

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Lima, 27 oct (EFE).- Sport Huancayo cayó este martes por 2-0 frente al Juan Pablo II y dejó en suspenso el liderato del Torneo Clausura del fútbol peruano, que ocupa hasta el momento con solo un punto más que Universitario de Deportes, que ha postergado su juego de la decimocuarta jornada ante Sport Boys para la próxima semana.

Por EFE
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El Rojo Matador perdió su racha de siete victorias consecutivas en la ciudad norteña de Chongoyape, tras sufrir las anotaciones conquistadas por Erinson Ramírez y Jack Durán para el Juan Pablo II, que llegó a 25 unidades.

El Huancayo se quedó con 28 puntos y a la espera de los resultados de sus más cercanos perseguidores, ya que además del partido postergado de la U, lo siguen Deportivo Garcilaso, Sporting Cristal, Melgar y Alianza Lima, todos con 25 enteros y un partido menos.

Garcilaso visitará este miércoles al Alianza Atlético, mientras el jueves Sporting Cristal chocará con Alianza Lima y Melgar con Comerciantes Unidos.

Al haber ganado Alianza Lima el Apertura, si se queda con el Clausura será proclamado automáticamente campeón nacional, mientras que si el ganador es Universitario ambos equipos jugarán una final de definición, ya que la U ocuparía el segundo lugar de la tabla anual acumulada.

En caso de que el vencedor en el Clausura sea otro de los equipos con opciones, lo más probable es que deba disputar una liguilla de clasificación a la final con la U, dada su mejor posición en el acumulado anual tras el Alianza.

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