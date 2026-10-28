ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-10-29
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
31º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
28 de octubre de 2026 - 07:50

Televisión china confirma disculpas del R.Madrid y guarda silencio sobre retransmisiones

Imagen sin descripción

Pekín, 28 oct (EFE).- La televisión estatal china confirmó este miércoles haber recibido, a través de LaLiga, una carta de disculpas del Real Madrid por las declaraciones de Kylian Mbappé sobre un 'meme' relacionado con Mao Zedong, aunque no aclaró si levantará la suspensión de las retransmisiones de la competición española, vigente desde el lunes.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Grupo de Medios de China (CMG), responsable de la cadena CCTV, informó hoy en un comunicado publicado a las 18:00 hora local (10:00 GMT) de que el club madrileño había remitido esa misma tarde una misiva en la que presentaba formalmente sus disculpas al pueblo chino por las palabras del delantero francés.

"Nuestro club siente un profundo respeto por China, por su historia, su cultura y su pueblo", señaló el Real Madrid en la carta, según los fragmentos reproducidos por CMG, que también recogió el deseo de la entidad de seguir fortaleciendo sus vínculos con el país asiático.

La radiotelevisión estatal indicó que el club había incorporado a la misiva las disculpas públicas difundidas el martes por Mbappé en francés, chino e inglés, en las que el futbolista reconoció que sus comentarios habían herido a numerosas personas y expresó su arrepentimiento.

Pese a confirmar la recepción de la carta, CMG no precisó si considera suficientes las disculpas ni anunció cambios en la suspensión de las retransmisiones de LaLiga, los partidos relacionados con Mbappé y los anuncios publicitarios protagonizados por el futbolista, una medida adoptada el lunes 26 de octubre.

El anuncio llegó unas horas después de que un portavoz del Centro de Deportes y Juventud de CMG rechazara la postura atribuida al Real Madrid por informaciones de la prensa española, según las cuales el jugador no había tenido intención de ofender y sus declaraciones constituían una expresión personal.

El organismo sostuvo entonces que las palabras de Mbappé habían traspasado los límites de lo aceptable y excedían el ámbito de la libertad de expresión, al tiempo que advirtió de que el club no podía eludir su responsabilidad y de que, sin unas disculpas satisfactorias, "no había nada de que hablar".

La controversia comenzó después de que Mbappé afirmara en una entrevista que uno de sus 'memes' favoritos mostraba su rostro superpuesto al de un "dictador chino", sin mencionar expresamente a Mao Zedong, cuya imagen protagoniza el montaje difundido en redes sociales.

Mao, fundador de la República Popular en 1949, conserva un lugar central en el relato nacional del Partido Comunista, vinculado a la recuperación de la soberanía tras el llamado "siglo de las humillaciones", marcado por las intervenciones extranjeras, pese a que el propio Partido ha reconocido los desastres causados por algunas de sus políticas, como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural.

Sus palabras provocaron la ruptura de acuerdos comerciales con las empresas chinas Dongpeng, Mengniu y Milkground, y reacciones negativas en las redes sociales del gigante asiático, mientras LaLiga pidió disculpas por la ofensa causada y su presidente, Javier Tebas, se reunió el martes con el embajador chino en España, Yao Jing, para buscar una salida a la polémica.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más
04
Copa Paraguay
Libertad sufre para quedarse con el boleto a semifinales de la Copa Paraguay
Ver más
05
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más

Te puede interesar