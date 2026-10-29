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Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 13:25

El IDV se impone en Ecuador con goles paraguayos

Hugo Quintana (izquierda) y Carlos González, figuras goleadoras paraguayas del Independiente del Valle.
Hugo Quintana (izquierda) y Carlos González, figuras goleadoras paraguayas del Independiente del Valle.IDV

El Independiente del Valle venció el miércoles por 3-0 a Delfín con goles de los paraguayos Hugo Lorenzo Quintana (2) y Carlos “Cocoliso” González por las semifinales de la Copa de Ecuador.

Por ABC Color
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A punto de coronar su gran campaña en la Liga, el Independiente del Valle apunta al doblete con la conquista igualmente de la Copa de Ecuador.

Lea más: Palmeiras empata con Santos y Flamengo puede escaparse en el liderato

El miércoles, el IDV le ganó al Manta por 3-0, en el estadio Jocay de Manta, dejando allanado el camino para llegar a la definición. La otra llave la animan Universidad Católica y Liga de Quito, que juegan hoy.

El canterano olimpista Hugo Lorenzo Quintana marcó en los minutos 2 y 47, mientras que el también paraguayo Carlos Gabriel “Cocoliso” González llegó a su tanto al 63.

Quintana, volante mixto de 24 años, lleva 5 anotaciones en 20 partidos en la Serie A con el IDV, por lo que su balance es de 21 presentaciones y 7 tantos, incluyendo la Copa.

El guaireño González, de 33 años, registra 17 conversiones en 32 lances.

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