El IDV se impone en Ecuador con goles paraguayos

A punto de coronar su gran campaña en la Liga, el Independiente del Valle apunta al doblete con la conquista igualmente de la Copa de Ecuador.

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El miércoles, el IDV le ganó al Manta por 3-0, en el estadio Jocay de Manta, dejando allanado el camino para llegar a la definición. La otra llave la animan Universidad Católica y Liga de Quito, que juegan hoy.

El canterano olimpista Hugo Lorenzo Quintana marcó en los minutos 2 y 47, mientras que el también paraguayo Carlos Gabriel “Cocoliso” González llegó a su tanto al 63.

Quintana, volante mixto de 24 años, lleva 5 anotaciones en 20 partidos en la Serie A con el IDV, por lo que su balance es de 21 presentaciones y 7 tantos, incluyendo la Copa.

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El guaireño González, de 33 años, registra 17 conversiones en 32 lances.