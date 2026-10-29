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Fútbol Internacional
29 de octubre de 2026 - 22:10

Pedro y Samuel Lino acercan al Flamengo al título del 'Brasileirão'

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Río de Janeiro, 29 oct (EFE).- Flamengo, con dobletes de Pedro y Samuel Lino, se impuso este jueves por 1-4 en el derbi carioca ante Vasco da Gama y amplió a tres puntos su ventaja al frente del 'Brasileirão', cuando restan cinco jornadas para el final.

Por EFE
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Bajo una intensa lluvia en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, el equipo de Leonardo Jardim dio un paso importante para retener el título al aprovechar el tropiezo de su inmediato perseguidor, el Palmeiras, que el miércoles empató en la cancha del Santos (0-0).

El conjunto rojinegro suma ahora 73 puntos, tres más que Palmeiras, con la mente cada vez más puesta en la final de la Copa Libertadores contra Estudiantes de La Plata y la semifinal de la Copa de Brasil frente al Vasco.

Falta poco más de un mes para que acabe el campeonato y el calendario favorece al 'Fla', al que solo le queda luchar por la Liga, que ya ganó en 2025.

A los hombres de Jardim les falta jugar con Gremio, Athletico Paranaense, Palmeiras, Coritiba y Chapecoense.

El conjunto dirigido por el también portugués Abel Ferreira tendrá que recibir a Remo, Flamengo y Coritiba, y visitar al Cruzeiro y Chapecoense.

El duelo en São Paulo entre Palmeiras y Flamengo de la 36ª jornada se perfila como la gran final para el título.

Este jueves, Flamengo superó un derbi cargado de tensión contra un Vasco que no termina de alejarse de la zona de descenso.

Se adelantó el equipo de Jardim por medio de un cabeceo de Pedro en el minuto 10.

Parecía que iba a ser un desfile militar para el 'Fla', pero el Vasco reaccionó rápido y se metió de nuevo en el partido en una jugada de transición que finalizó el mediapunta argentino Alan Lescano en el 15.

El 'Mengão', sin embargo, volvió a golpear antes del descanso. Lino disparó cruzado dentro del área, el portero Léo Jardim rechazó como pudo y Pedro cazó el rebote para poner el 1-2.

Poco antes, el atacante colombiano Marino Hinestroza desaprovechó una oportunidad clarísima para el Vasco, tras recibir un pase franco en el punto de penalti que mandó a las nubes de forma inexplicable.

Flamengo sentenció en el arranque de la segunda mitad en un contragolpe culminado por Lino, exjugador del Atlético de Madrid, que firmó el segundo de su cuenta particular en el minuto 85 con un preciso disparo que se coló por la escuadra.

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