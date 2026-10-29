Resultados de la primera ronda de la Copa del Rey

SESTAO RIVER 4 - Espanyol 3 (prórroga)
Gimnástica Segoviana 0 - CULTURAL LEONESA 1
Ciudad de Lucena 0 - RAYO MAJADAHONDA 1
RSD Alcalá 1 - LAS PALMAS 3 (prórroga)
Castellonense 1 - ALMERÍA 2 (prórroga)
UD Llanera 1 (3) - PONFERRADINA 1 (5) (penaltis).
Sporting de Alcázar 0 - MÁLAGA 3
Atlético Tordesillas 3 (2) - MIRÁNDÉS 3 (4)
Manresa 0 (1) - SANT ANDREU 0 (4) (penaltis)
Recreativo Huelva 2 - RAYO VALLECANO 3 (prórroga).
REAL ÁVILA 1 - Unionistas Salamanca 0.
Auriense 0 - DEPORTIVO DE A CORUÑA 3.
GIMNÁSTICA TORRELAVEGA 3 - Ourense 1 (prórroga).
Mijas Las Lagunas (2a RFEF) - Jaén (1a RFEF) (Aplazado).
19:00: Anaitasuna (Regional) - Alavés (1a)
19:00: Club Portugalete (2a RFEF) - Real Unión (1a RFEF)
20:00. Amorebieta (2a RFEF) - Logroñés (1a RFEF)
20:30. Reus Reddis (2a RFEF) - Barakaldo (1a RFEF)
20:30. Minera (2a RFEF) - Cartagena (1a RFEF)
20:45. Puertollano (2a RFEF) - Albacete (2a)
19:00: Tarancón (3a RFEF) - Levante (1a)
20:00. Trival Valderas Alcorcón (3a RFEF) - Leganés (2a)
EQUIPOS CLASIFICADOS PARA LA SEGUNDA RONDA: Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, Osasuna, Athletic, Sevilla, Deportivo de A Coruña, Racing de Santander, Getafe, Elche, Málaga, Villarreal, Rayo Vallecano, Ceuta, Cádiz Castellón, Valladolid, Sporting de Gijón, Burgos, Andorra, Granada, Eldense, Girona, Almería, Las Palmas, Rayo Majadahonda, Numancia, Zamora, Coria, Cultural Leonesa, Ponferradina, Mirandés, Antequera, Extremadura, Huesca, Zaragoza, Sant Andreu, Europa, Gimnástica Torrelavega, Sestao River, Arosa, Real Ávila y Atlético Paso.