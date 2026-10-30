1-5. Remontada y triplete de Hakimi

Primero fue el pasador del 1-1, en el minuto 26, para el tanto de Mika Godts. Después, fue el goleador por partida triple. Aún en el primer tiempo, con el 1-2, en el 29, a pase de Senny Mayulu. Y después en el segundo, con el 1-3 de falta directa ajustada al palo del portero y el 1-5 de rebote. Hakimi fue decisivo, como tantas veces. Fue su victoria.

El mejor equipo masculino del año en la gala del Balón de Oro y el doble vigente ganador de la Liga de Campeones ya marca el ritmo y es el líder de su liga. No lo había sido en todo el curso hasta el lunes, cuando se impuso al Lyon agarrado a los goles de Senny Mayuku y Mika Godts, recursos suplentes, entre todas las bajas que sufre.

Aupado al liderato, la primera prueba para defenderlo era este viernes con el Havre AC, al otro lado de la tabla. Último con solo dos de los 24 puntos hasta el inicio de esta jornada, hizo dudar al PSG, entre las rotaciones (no jugaron de inicio ni Willian Pacho, ni Fabián Ruiz, ni Vitinha, ni Joao Neves, ni Desiré Doué...) y las lesiones: no están disponibles Kvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé y Marquinhos.

Sólo fue un rato de complicación. En el minuto 18. Ya había avisado antes, pero hasta entonces no sintió una inquietud real el PSG: el contragolpe del Le Havre lo culminó Maja tras un centro desde la banda derecha de Fofana que desbordó a la defensa visitante. Pero el 1-0, sorprendente, tan solo fue un susto. Sin más. Un aviso puntual.

Hakimi ganó el partido. No sólo promovió rápidamente el empate, con el 1-1 de Mika Godts en el minuto 25 y 29 segundos, sino que fue más allá, con el 1-2 del lateral internacional marroquí apenas dos minutos y 20 segundos después, en el 27:49, cuando transformó su remate dentro del área ante el portero Bodart.

No necesitó demasiado el PSG. Fue la simple inercia, un acelerón, tal y como es la superioridad del campeón con el último, por más que la mayoría de sus futbolistas más trascendentes –casi todos menos Hakimi- estaban en el banquillo o viendo el duelo por la televisión. Ferran había fallado una ocasión. Safonov intervino en otra. Dro, titular en el conjunto parisino, también dispuso de oportunidad. Parada.

Hakimi también marcó el 1-3 en el minuto 55. Le bastó con una falta fuera del área y el preciso lanzamiento con la derecha. No buscó ni sortear la barrera, ni la escuadra, sino el ángulo abajo por el palo del guardameta, con la suficiente potencia y tan bien colocado, que acabó dentro de la red, entre el alivio ya definitivo del PSG y Luis Enrique Martínez. Por si había dudas, tras un remate local al palo, justo en la continuación de la jugada, Mayulu marcó el 1-4. La salida del guardameta fue una decisión fatal.

También el rebote ya en el minuto 69 que concluyó con el 1-5 de Hakimi. Fue la última jugada suya en el encuentro. Con el trabajo hecho, con el triunfo resuelto por él, le dio descanso Luis Enrique Martínez, que dio recorrido a David Boly, lateral derecho de 17 años, ya con tres encuentros con la plantilla profesional del campeón europeo, más líder aún con la derrota a la misma hora del Rennes en Niza.

1 - Le Havre: Bodart; Ouziad, Seko, Mwanga, Touba, N'diaye (Ndiaye, min. 66); Ebonog (Mosengo, min. 83), Richardsson (Vinette, min. 66); Nakamura (Samatta, min. 66), Maja; Fofana (Dongopandji, min. 79).

5 - París Saint-Germain: Safonov; Hakimi (Boly, min. 72), Zabarnyi, Lucas Hernández, Digne; Mayulu, Zaire Emery, Dro Fernández; Akliouche (Beraldo, min. 63), Ferran Torres y Godts (Njandtou, min. 72).

Goles: 1-0, min. 18: Maja. 1-1, min . 26: Godts. 1-2, min. 28: Hakimi. 1-3, min. 55: Hakimi. 1-4, min. 63: Mayulu. 1-5, min. 69: Hakimi.

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de la liga francesa, disputado en el estadio Océano de Le Havre ante unos 25.000 espectadores.