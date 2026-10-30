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Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 10:00

Anselmi: “Aguirre sabe manejar estos momentos y liderarlos"

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Elche (Alicante, España), 30 oct (EFE).- El entrenador del Elche, el argentino Martín Anselmi, destacó "la trayectoria inmensa" del técnico mexicano Javier Aguirre, preparador del Valencia, al que se enfrentará este sábado en la Liga española.

Por EFE
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Anselmi y Javier Aguirre coincidieron en el fútbol mexicano en la segunda mitad de 2024 y principios de 2025, uno como entrenador de Cruz Azul y el otro como seleccionador.la segunda mitad de 2024 y principios de 2025 y este viernes el entrenador argentino elogió el trabajo de 'El Vasco'.

Anselmi elogió el trabajo realizado el pasado curso por Carlos Corberán, exentrenador del Valencia, y destacó la “trayectoria inmensa” de Javier Aguirre.

“Sabe manejar estos momentos y liderarlos. Le da al equipo la soltura que venía necesitando”, explicó el argentino, que definió al Valencia como un colectivo con jugadores “dinámicos, con experiencia e internacionales que manejan bien el balón”.

“Son veloces en ataque y cuando saltan a presionar son intensos. Es un rival que te lleva a los límites”, añadió Anselmi, que consideró que la clave para ganar el partido es que el Elche sea fiel a su estilo, además de “manejar la pelota y estar juntos”.

, “El Valencia no viene pasando por sus mejores momentos en los últimos años, pero no se desconoce la magnitud del equipo que tenemos enfrente”, dijo también, en la rueda de prensa el técnico rosarino, que calificó el compromiso de “sumamente importante” para el Elche.

Anselmi recordó que las dinámicas “se cortan algún día” y que el objetivo del equipo ilicitano es “alimentar” la suya. “No hay que naturalizar ganar, porque es muy difícil, pero sí acostumbrarse, porque el equipo ganador es el que quiere ganar siempre”, explicó.

“Tenemos mucho deseo de ganar en casa y no hay nada mejor que un gran rival para conseguir los tres primeros puntos en el Martínez Valero”, señaló el preparador, que añadió que el Valencia en los últimos años “está acostumbrado a estar en la parte baja de la tabla”, al contrario de lo que "marca su historia".

““Nos quedan muchas cosas por mejorar. La clave es competir bien. Nuestra mejor versión es estar cerca y pasarnos la pelota, esa es nuestra marca. Es un gran partido para seguir siendo mejores”, puntualizó.

Anselmi, que admitió su deseo de lograr su primer triunfo en el estadio Martínez Valero, negó que el equipo sufra ansiedad por ganar en casa, ya que dijo que el vestuario “disfruta mucho del presente”.

El argentino no quiso pronunciarse sobre el regreso a los banquillos de su antecesor en el cargo, Eder Sarabia, pocos meses después de su renuncia, pero sí dijo que tener de vuelta al vasco en LaLiga es “interesante”, porque está convencido de que le dará su “sello” al Espanyol.

“Es otro entrenador más al que deseo enfrentarme para poder mejorar”, indicó el argentino, que dijo estar tranquilo ante una posible impugnación del Pinatar por alineación indebida en el partido de Copa.

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