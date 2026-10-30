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Fútbol Internacional
30 de octubre de 2026 - 11:35

La atleta de Hyrox que defecó mientras competía en China reconoce que no debió seguir

Imagen sin descripción

Londres, 30 oct (EFE).- La atleta australiana Joanna Wietrzyk, que se hizo conocida al defecarse encima en una competición de Hyrox, reconoció que seguir compitiendo fue un error, aunque cree que no se merece todos los ataques que recibió ante las redes sociales.

Por EFE
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Wietrzyk, en una entrevista con la cadena británica BBC, reconoció que llegó a dicha competición encontrándose muy bien, pero que a la mitad de la misma empezó a sentir ese problema físico y que su espíritu competitivo no le permitió abandonar.

"Empecé la carrera con la determinación de competir y ganar y cuando esto ocurrió seguía con la misma determinación", admitió la atleta.

"No pensé en la gente que tenía alrededor. Fue la decisión equivocada y lo siento mucho por toda la gente afectada", aseveró.

Pese a esto, Wietrzyk interpreta que no se merece todas las críticas que recibió en redes sociales y que es injusto que una persona de 24 años tenga que aguantar todo eso.

"Tomé la decisión equivocada, pero no creo que me merezca todos los ataques en redes sociales y todo ese escrutinio. Sólo soy un ser humano que cometió un error", dijo.

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