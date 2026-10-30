La atleta de Hyrox que defecó mientras competía en China reconoce que no debió seguir

Wietrzyk, en una entrevista con la cadena británica BBC, reconoció que llegó a dicha competición encontrándose muy bien, pero que a la mitad de la misma empezó a sentir ese problema físico y que su espíritu competitivo no le permitió abandonar.

"Empecé la carrera con la determinación de competir y ganar y cuando esto ocurrió seguía con la misma determinación", admitió la atleta.

"No pensé en la gente que tenía alrededor. Fue la decisión equivocada y lo siento mucho por toda la gente afectada", aseveró.

Pese a esto, Wietrzyk interpreta que no se merece todas las críticas que recibió en redes sociales y que es injusto que una persona de 24 años tenga que aguantar todo eso.

"Tomé la decisión equivocada, pero no creo que me merezca todos los ataques en redes sociales y todo ese escrutinio. Sólo soy un ser humano que cometió un error", dijo.