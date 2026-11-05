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Nacionales
05 de noviembre de 2026 - 09:05

Caso Ueno: imputado plantea habeas corpus y pide su libertad por exceso del plazo procesal

Hombre de pie con camiseta blanca y jeans, en fondo con escudos de la Policía Nacional, mostrando calma en su expresión.
Julio Daniel Rey Fernández, vicepresidente segundo de Ueno Bank, detenido tras el inicio del "procedimiento de resolución" de la entidad bancaria.Gentileza

El encausado Julio Rey Fernández, ex vicepresidente 2° de Ueno Bank, impulsó un habeas corpus genérico y solicitó su inmediata libertad. Alegó que la Fiscalía excedió el plazo de las 24 horas para ponerlo a disposición de un juez. Paralelamente, hoy se realiza su audiencia de imposición de medidas.

Por ABC Color
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El imputado en el caso Ueno Bnak, Julio Daniel Rey Fernández, ex vicepresidente 2° de la citada entidad, planteó a través de su abogado defensor Guillermo Ferreiro, un habeas corpus genérico exigiendo su inmediata libertad señalando que la Fiscalía excedió el tiempo límite de las 24 horas para ponerlo a disposición de un juez penal de garantías.

De acuerdo con lo que señala el pedido de garantía constitucional, tramitado ante el juzgado penal de garantías N° 1 Clara Ruiz Diaz, Julio Rey “se encuentra ilegítimamente privado de su libertad en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, en virtud de una orden de detención emanada del Ministerio Público, que se invocó pero no se le exhibió”.

Lea más: Caso Ueno: imputan a exdirectivos por supuesta lesión de confianza y otros delitos

En tal sentido, Ferreiro solicitó que la magistrada en este caso, “se constituya en forma urgente en el lugar de reclusión, realice los trámites previstos en el artículo 133 de la Constitución Nacional y en la Ley N° 1500/1999 “Que reglamenta la garantía constitucional del hábeas corpus”, y disponga su inmediata libertad”. Cabe señalar que la audiencia para resolver, fue fijada para las 9:00.

El abogado Guillermo Ferreiro representa legalmente al exintendente Mario Ferreiro.
El abogado Guillermo Ferreiro, representa al procesado Julio Rey Fernández.

Rey Fernández fue imputado por los hechos punibles conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio, en calidad de coautoría. Para el mismo existe un pedido de arresto domiciliario con aplicación de tobillera que hoy, el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos N° 2 Rodrigo Estigarribia debe resolver.

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