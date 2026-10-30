Video: Fabián Balbuena celebra con sello guaraní en el triunfo de Gremio

Gremio encontró en Fabián Balbuena a otro protagonista de su victoria en el Campeonato Brasileño. El zaguero paraguayo se hizo sentir en el marcador y aportó uno de los tantos para el triunfo por 2-0 frente a Athletico Paranaense, en el compromiso correspondiente a la fecha 33 de la Serie A.

Lea más: La Albirroja Sub 15 se despide entre los cuatro mejores del Mundial Azerbaiyán 2026

El General apareció a los 51 minutos para aprovechar un rebote dentro del área y enviar el balón al fondo de la red. Una conquista especial para el defensor albirrojo, que firmó así su primer gol de la temporada en el campeonato brasileño y contribuyó a una victoria de enorme importancia para las aspiraciones de su equipo.

El conjunto gaúcho había tomado ventaja a los 39 minutos de la primera etapa, cuando Marlon abrió el marcador. Ya en el complemento, Balbuena amplió la diferencia y encaminó un resultado que Grêmio necesitaba para tomar aire en la clasificación y alejarse de la zona comprometida del descenso.

La jornada también tuvo presencia paraguaya con Mathías Villasanti, quien compartió la titularidad con Balbuena. De esta manera, los dos futbolistas guaraníes fueron parte de una formación que consiguió tres puntos fundamentales en el tramo decisivo del Brasileirão.

Para Balbuena, además del valor colectivo de la victoria, el gol representa una recompensa individual y una señal de su aporte en el equipo brasileño. El defensor volvió a mostrar su presencia en el área rival, esta vez con una conquista que tuvo celebración guaraní en Porto Alegre.

El gol del General Fabián Balbuena