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Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 19:20

1-1. Suzuki regala un punto a Arbeloa

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Londres, 31 oct (EFE).- El portero japonés del Aston Villa Zion Suzuki, con un gol en propia puerta al tajar mal un lanzamiento de esquina, regaló un punto al Fulham de Álvaro Arbeloa, que ha sumado siete de los últimos nueve puntos en Premier League.

Por EFE
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Con este empate los 'Cottagers' se recuperaron de la decepcionante eliminación en casa en Copa de la Liga contra el Crystal Palace entre semana.

El Villa de Unai Emery, que venía de ser goleado en dicha competición por el Bournemouth, se fue con mal sabor de boca, porque pudo fácilmente haber conseguido el triunfo de no ser por sus errores propios.

Los 'Villanos' desaprovecharon un penalti en la segunda mitad, cometido por mano de Sander Berge y errado por John McGinn, que lo mandó al larguero, y, después de adelantarse gracias a un tanto de Nico Jackson, regalaron el empate de la forma más surrealista.

En un córner, el balón llegó sin peligro a los guantes de Suzuki, al que se le escapó, botó dentro de la portería y el tanto subió al marcador. Tuvo que intervenir el VAR, para comprobar que el esférico había cruzado la línea, y este confirmó el gol.

Mala fortuna para el arquero internacional japonés, que había sido el mejor de su equipo salvando un mano a mano ante Kevin o otro ante Oscar Bobb.

Se lo pudo llevar el Villa en el tiempo de descuento, con un cabezazo de Pau Torres cerca del palo, pero aguantó el 1-1 que deja noveno a los de Emery, con doce puntos, y decimoquinto al Fulham, con nueve unidades.

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