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Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 20:50

Charlyn Corral anota dos goles en triunfo por paliza de Pachuca ante Querétaro

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Querétaro (México), 31 oct (EFE).- Charlyn Corral convirtió dos goles este sábado en su primer partido después de ser elegida la mejor delantera del mundo, para encabezar la ofensiva del Pachuca en su triunfo por paliza 0-5 sobre el Querétaro en el torneo Apertura del fútbol femenino de México.

Por EFE
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Charlyn, dos veces; las brasileñas Eudimilla y Aline Gomes, y Karla Nieto anotaron por las Tuzas, que mantuvieron vivas sus posibilidades de acceder a los cuartos de final.

Pachuca salió en busca de goles y en el minuto 11 tomó ventaja con un golpe de derecha de Eudimilla.

Querétaro dejó ir tres oportunidades claras de anotar en el primer tiempo, pues careció de contundencia, algo diferente en las Tuzas.

En el 22, Charlyn aceptó un balón en el área servido por Berenice Ibarra, se sacó de encima a dos defensoras y de zurda amplió la ventaja de las visitantes, que se hizo mayor en el 26 con un gol de derecha al ángulo de Gomes.

La segunda mitad fue de dominio absoluto de Pachuca. Corral amplió la diferencia con un gol de zurda en el 52 a pase de Eudimilla y Nieto anotó también con la izquierda en el 62.

Las Tuzas llegaron a cinco triunfos, un empate, siete derrotas y 16 puntos, para subir al quinto lugar del grupo B, una unidad menos que las Pumas UNAM y tres abajo del San Luis.

El grupo A lo lidera el Monterrey, con 34 puntos, seguido de Tigres UANL (32), Juárez FC (27) y Toluca (26), los cuatro clasificados a cuartos de final.

En el B, América es primero con 31 unidades, delante de Guadalajara (30), San Luis (19), Pumas UNAM (17) y Pachuca (16).

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