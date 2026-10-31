ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias Internacional
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
32º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 19:41

Flick alcanza las 100 victorias con el Barça en 131 partidos

Imagen sin descripción

Barcelona, 31 oct (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha alcanzado este sábado las 100 victorias al frente del conjunto azulgrana tras ganar al Alavés (6-1) en la undécima jornada de LaLiga EA Sports.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El técnico alemán, que llegó al banquillo barcelonista en verano de 2024, alcanza esta cifra redonda en su partido número 131 al frente del equipo azulgrana, con un balance de 100 victorias, 10 empates y 21 derrotas en todas las competiciones oficiales.

La Liga es el torneo en el que Flick ha sumado más triunfos, con 69 en 87 encuentros, mientras que en la Liga de Campeones acumula 18 victorias en 29 partidos. En la Copa del Rey, su balance es de nueve triunfos, un empate y una derrota en once encuentros, mientras que en la Supercopa de España ha ganado los cuatro partidos que ha disputado.

De este modo, el preparador alemán ha ganado el 76,33% de sus primeros 131 encuentros como técnico del Barcelona, cifras que le sitúan como el entrenador de la historia del Club con un mejor porcentaje de victorias, si se tiene como referencia el total de partidos del resto de técnicos y no solo sus 100 primeros duelos.

Luis Enrique Martínez, que sumó 138 victorias en 181 partidos (76,24%), fue el entrenador en la historia del club que menos partidos necesitó (126) para alcanzar los 100 triunfos.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Política
Alliana anunciaría este fin de semana el nombre del movimiento y dice tener claro el panorama sobre su dupla
Ver más
03
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
04
Política
Ofrecen a Cesarito Sosa liderar la lista oficialista al Senado y gobernadores negocian espacios
Ver más
05
Economía
Caja Fiscal: Sepa por qué la reforma no alcanzaría para cubrir las jubilaciones
Ver más

Te puede interesar