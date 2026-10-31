Gudelj, Juan Iglesias y Luis García: el pasado cambia de camiseta

El duelo reunirá a tres protagonistas con una parte importante de su trayectoria ligada al adversario. Luis García Plaza dirigió al Getafe durante casi tres temporadas, Juan Iglesias creció futbolísticamente en el conjunto azulón y Gudelj fue uno de los referentes del Sevilla antes de incorporarse el pasado verano al equipo dirigido por José Bordalás.

Sus caminos se cruzan en un momento delicado para el Getafe, que acude a la cita después de una contundente derrota ante el Athletic (4-0) y de sufrir más de lo previsto para eliminar a la Lebrijana en la Copa del Rey (2-3 y tras remontar un 2-0 en contra). El Sevilla, por su parte, visita un estadio que su entrenador y uno de sus futbolistas conocen de sobra.

De los tres, Luis García Plaza fue el primero en encontrarse con el Getafe, donde aterrizó en el verano de 2011 procedente del Levante. Se mantuvo en el cargo hasta marzo de 2014, cuando Ángel Torres decidió destituirlo después de una prolongada racha sin victorias.

Su primera campaña comenzó con dificultades. El Getafe llegó a ocupar la última posición en la décima jornada, pero reaccionó hasta conseguir la permanencia con seis partidos de antelación y una meritoria undécima plaza. La segunda, también se salvó con holgura, fue décimo. Y durante su etapa, Luis García Plaza también celebró victorias importantes ante equipos de primer nivel como el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético y el propio Sevilla.

La despedida no fue la que esperaba, aunque el entrenador nunca renegó de aquellos años. En su página web personal reconoció que su destitución fue "justa" y recordó con cariño a los trabajadores del club y a su presidente, Ángel Torres: "El Getafe es un club único", escribió García Plaza, que también elogió la trayectoria posterior de la entidad y los éxitos conseguidos bajo la dirección de Bordalás, al que atribuyó algunos de los mejores años de la historia del equipo.

Doce años después, el técnico madrileño regresa al Coliseum al frente del Sevilla. En el banquillo contrario encontrará a Bordalás, que atraviesa uno de sus momentos más complicados desde que llegó al Getafe, y en el palco a un presidente con el que compartió casi tres años de trabajo.

La historia de Juan Iglesias es bastante más reciente. El lateral vallisoletano llegó al filial del Getafe en 2019, dio el salto al primer equipo y terminó acumulando 175 partidos oficiales antes de marcharse al Sevilla el pasado verano, una vez finalizado su contrato.

Su salida no afectó en nada a su relación con Bordalás, el entrenador que más confió en el lateral derecho. Ya como futbolista sevillista, Juan Iglesias se refirió al técnico alicantino con una expresión que resume el afecto que le guarda: "Para mí es el papá Bordalás".

En septiembre explicó que abandonar Getafe no resultó sencillo por el arraigo de su familia en la ciudad, donde nacieron sus hijos. La oportunidad de incorporarse al Sevilla terminó por convencerlo y Bordalás, aunque lamentó su marcha, comprendió su decisión.

Ahora regresará al estadio en el que se consolidó en Primera División. Lo hará a las órdenes de Luis García Plaza, otro hombre que conoce bien las exigencias del club madrileño y su particular manera de competir.

Gudelj recorrió el camino contrario. El internacional serbio llegó al Getafe después de siete temporadas en el Sevilla, con el que disputó 261 partidos oficiales y conquistó las Ligas Europa de 2020 y 2023.

Su despedida del conjunto andaluz estuvo cargada de emoción. En agosto publicó un vídeo en el que recordó los títulos, las dificultades y las amistades que dejó en Nervión. "Algún día volveré a mi casa, a mi templo", aseguró.

El serbio explicó que necesitó tiempo para asimilar su salida y prefirió hablar de un hasta luego antes que de una despedida definitiva. Su llegada al Getafe y la marcha de Juan Iglesias al Sevilla se produjeron, además, sin que ninguno de los dos clubes tuviera que pagar un traspaso.

Este domingo, Luis García Plaza volverá al estadio donde dirigió casi tres temporadas, Juan Iglesias se enfrentará al entrenador al que todavía llama padre futbolístico y Gudelj tendrá delante a los compañeros con los que compartió buena parte de su carrera.

El serbio dejó una última imagen en su despedida del Sevilla. Al hablar del club que consideraba su casa, explicó que cerraba una puerta, pero no renunciaba a regresar algún día. "La cierro, sí, pero la copia de la llave me la llevo", afirmó. No mucho tiempo después, esa llave volverá a abrir algunos recuerdos en el Coliseum.