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Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 21:20

Hirving Lozano vuelve a marcar dos meses después

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Chicago (EE.UU.), 31 oct (EFE).- El mexicano Hirving Lozano rompió este sábado una sequía de dos meses sin marcar y contribuyó en la goleada de Los Angeles Galaxy por 4-1 sobre el Austin FC en la MLS.

Por EFE
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El mexicano llegó a dos goles con el equipo angelino, después de haber anotado once con San Diego FC, su anterior club, el curso pasado.

El Galaxy abrió el marcador en el minuto diez gracias a Joao Klauss, asistido por Harbor Miller. Lozano amplió la ventaja en el 38, cuando aprovechó una asistencia de Marco Reus para firmar el 2-0 con el que ambos equipos se marcharon al descanso.

El mexicano fichó por el equipo dirigido por Greg Vanney el pasado agosto y su único gol se remontaba al 30 de ese mes en un partido precisamente contra el San Diego.

Este sábado, su participación terminó al comenzar la segunda mitad, cuando Robert Taylor ingresó en su lugar.

El cambio dio resultado inmediato. Taylor metió el tercero en el minuto 48, de nuevo con asistencia de Reus. Austin descontó en el 54 por medio de Ervin Torres, pero el español Sergi Roberto acabó con las esperanzas visitantes al marcar el 4-1 definitivo en el minuto 66.

Reus también asistió en esa jugada y completó tres pases de gol en su gran tarde.

La victoria dejó al Galaxy en el séptimo puesto de la Conferencia Oeste con 44 puntos, fruto de once triunfos, once empates y once derrotas. Con un partido restante, el conjunto angelino afrontará el cierre de la fase regular ante Real Salt Lake.

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