Santos Laguna confirma la gravedad de la lesión de Diego González

La peor noticia se confirmó en la Comarca Lagunera. El delantero paraguayo Diego González ya conoce el diagnóstico oficial de la impactante lesión que encendió las alarmas el pasado 26 de octubre, durante la caída de su equipo, el Santos Laguna, ante el Tijuana por la jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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El atacante oriundo de Juan Emilio O’Leary (Alto Paraná) protagonizó una desafortunada jugada en el minuto 87 del encuentro. En su intento por llegar antes que el guardameta rival, Antonio “Toño” Rodríguez, a un balón dividido, pisó mal tras el impacto, comprometiendo gravemente su articulación.

El parte médico: un largo camino de recuperación

A través de sus canales oficiales, el club mexicano emitió el diagnóstico que que llevará a la pausa obligada al ofensivo guaraní: “Tras realizarse los estudios correspondientes, se confirmó que el jugador Diego González presenta un esguince de tobillo izquierdo grado 3. El tiempo estimado de recuperación es de 8 a 10 semanas, sujeto a su evolución y de acuerdo con los protocolos médicos del club”, informó la institución.

INFORME MÉDICO | DIEGO GONZÁLEZ



Tras realizarse los estudios correspondientes, se confirmó que el jugador Diego González presenta un esguince de tobillo izquierdo grado 3.



El tiempo estimado de recuperación es de 8 a 10 semanas, sujeto a su evolución y de acuerdo con los… pic.twitter.com/KPvjx9RXww — Club Santos (@ClubSantos) October 29, 2026

Con este panorama, el atacante quien también llegó a estar en la consideración del seleccionador Gustavo Alfaro se perderá el cierre del campeonato Apertura de la Liga MX, y encarará un riguroso proceso de rehabilitación de entre dos y dos meses y medio, dependiendo de cómo responda su tobillo en las próximas semanas.

La escena dejó imágenes dramáticas en el terreno de juego. El partido agonizaba con un contundente 4-1 a favor de los “Xolos” cuando ocurrió la jugada desafortunada. Para colmo de males para el conjunto albiverde, Santos Laguna ya había agotado sus cambios, lo que obligó al paraguayo a permanecer en el campo de juego los minutos restantes a pesar del intenso dolor.

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😟 Espantosa la lesión de Diego González de Santos, una victima más del asqueroso campo sintetico de Tijuana.



Pronta recuperación. 🤕 pic.twitter.com/ErlqHGq6T4 — Alee (@ImAleeJeje) October 26, 2026

Su presente en México

Diego González, quien arribó a Santos Laguna a mediados de esta temporada procedente del Atlas de Guadalajara, venía ganando protagonismo en el esquema del equipo. Hasta el momento de este duro parate, el delantero nacional acumulaba 15 partidos disputados con la camiseta de los Guerreros, consolidándose como una pieza de consideración en el esquema del entrenador Renato Paiva, aunque aún no pudo estrenarse en las redes.