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Fútbol Internacional
31 de octubre de 2026 - 00:15

Atlas sube al segundo lugar del Apertura al vencer a San Luis con gol del argentino Monzón

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San Luis Potosí (México), 30 oct (EFE).- El argentino Florian Monzón convirtió este vierne su quinto gol en el torneo Apertura del fútbol mexicano para darle al Atlas un triunfo por 0-1 sobre San Luis, que puso al equipo en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Por EFE
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En el inicio de la decimoquinta jornada, el Atlas fue de menos a más y se llevó los tres puntos, en parte gracias a las oportunas apariciones del guardameta colombiano Camilo Vargas.

En su estadio, el San Luis dominó en la primera mitad y estuvo cerca de tomar ventaja, pero careció de contundencia y en el minuto 31 fue víctima de una gran aparición de Vargas, quien secó un ataque de David Rodríguez.

Después de hacer ajustes, el Atlas comenzó a dominar en el arranque de la segunda mitad y en el 63 tomó delante, cuando Monzón recuperó una pelota y de derecha al ángulo, puso el 0-1.

San Luis respondió; el español Rafa Llorente remató a puerta con contundencia, pero, otra vez, apareció Vargas para salvar a los Rojinegros.

Atlas mantuvo el control, dejó ir por lo menos dos jugadas claras de gol. Los tapatíos sacaron provecho de otro par de atajadas de Camilo Vargas y así ganaron para llegar llega a ocho victorias, con tres empates, cuatro derrotas y 27 puntos, uno menos que el líder América. San Luis va undécimo con 19 unidades.

En otro partido, el Juárez FC aventajó por 3-1 al Querétaro con anotaciones del colombiano Óscar Estupiñán, el brasileño Madson y el panameño José Luis Rodríguez. Por los visitantes descontó Alí Ávila.

La decimoquinta y antepenúltima jornada continuará esta noche, cuando los Pumas UNAM, duodécimos de la clasificación, visitarán al Puebla, decimocuarto, en un duelo entre dos equipos obligados a ganar para no comprometer su acceso a los cuartos de finales.

Este sábado, el líder América recibirá al Toluca, que busca recuperarse después de altibajos en sus resultados; Tigres UANL visitará al Pachuca del goleador venezolano Salomón Rondón; Tijuana al Monterrey y Atlante a las Chivas de Guadalajara.

En el cierre de la jornada, el domingo el campeón Cruz Azul recibirá al León y Santos Laguna al Necaxa.

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