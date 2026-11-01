0-1. Sadiq alivia al Valencia y devuelve las dudas al Elche

El conjunto ilicitano fue mejor en la primera parte, en la que se adueñó del balón y generó las mejores ocasiones, pero tras el descanso el equipo valenciano dio un paso adelante y aprovechó su momento para asestar el golpe definitivo.

El derbi comenzó a un ritmo lento, con el Valencia más protagonista con el balón de lo esperado y ambos equipos adelantando sus líneas defensivas para dificultar la salida y la elaboración del juego rival, por lo que las bandas se convirtieron en la principal vía de acceso al área contraria.

El Elche insistió por el costado de Germán Valera, mientras que el Valencia fue ganando presencia con el balón a medida que avanzaban los minutos, aunque sin conseguir acercarse con peligro a la portería defendida por Dituro.

La primera gran ocasión del encuentro llegó en las botas del chileno Lucas Cepeda, que, tras superar a su marcador, conectó un disparo que se estrelló en el larguero.

Poco después, el conjunto ilicitano sufrió un contratiempo importante con la lesión muscular del francés Thomas Lemar, uno de sus principales referentes ofensivos, que tuvo que ser sustituido por el argentino Facu Buonanotte.

Con el paso de los minutos, el Elche se hizo con el control de la posesión y volvió a buscar la portería rival con un disparo de Revivo que Dimitrievski consiguió despejar.

El Valencia, cada vez más replegado, apenas encontró espacios para salir al contraataque y su ocasión más clara llegó en una transición conducida por Javi Guerra que Maffeo finalizó sin acierto.

El conjunto ilicitano dispuso de una última oportunidad antes del descanso en un remate de chilena de Fer Niño que se marchó por encima del travesaño.

El segundo tiempo arrancó con mucho más ritmo ofensivo por parte de ambos equipos. Primero avisó el Valencia por medio de Rioja, cuyo pase atrás ante Dituro fue despejado por la defensa ilicitana.

El Elche se rehízo del susto y respondió con una nueva ocasión de Cepeda, pero esta vez el remate del chileno fue despejado con reflejos por Dimitrievski. Tárrega, con un remate de cabeza tras un saque de esquina, también rondó el gol en unos minutos de ida y vuelta.

Guido Rodríguez y Javi Guerra ganaron protagonismo con el balón y el Valencia consiguió alejar al Elche de su área.

Javier Aguirre aumentó su apuesta ofensiva con la entrada de Sadiq, aunque el que estuvo de nuevo cerca de abrir el marcador fue Valera, con un disparo cruzado tras una buena acción colectiva del ataque ilicitano.

El Elche también agitó su banquillo con un triple cambio ofensivo, pero la apuesta le salió mal, ya que en la acción posterior el Valencia logró adelantarse en el marcador.

Un pase de Guerra al espacio permitió a Danjuma conectar con Sadiq, que, tras deshacerse con un quiebro de Chust y de Dituro, marcó con sangre fría el único gol del encuentro.

El conjunto ilicitano intentó restablecer la igualdad colgando balones de forma atropellada en el área del Valencia, aunque solo en las acciones a balón parado dio una sensación real de peligro.

Aguirre reforzó su defensa en los últimos minutos, en los que el Elche se volcó con más corazón que juego. El Valencia supo proteger su ventaja, aunque tuvo que superar un último susto tras un remate de Redondo, y logró sumar tres puntos que le permiten romper su mala dinámica y tomar aire en la clasificación.

0 - Elche: Dituro; Buba Sangaré (Rubén Sánchez, m. 62), Chust, Redondo, Revivo; Morcillo (Diangana, m. 77), Lemar (Buonanotte, m. 23), Gonzalo Villar; Cepeda (Tete Morente, m. 62), Fer Niño y Germán Valera (Osorio, m. 62).

1 - Valencia: Dimitrievski; Arnau Martínez, Tárrega, Pepelu, Gayà; Maffeo (Sadiq, m. 60), Guido Rodríguez, Mayol (Ugrinic, m. 77), Rioja (Raba, m. 77); Javi Guerra (Diakhaby, m. 88) y Danjuma (Jesús Vázquez, m. 88).

Árbitro: Luis Bestard Servera. Mostró tarjeta amarilla a Germán Valera (m. 36), Chust (m. 41) y Buonanotte (m. 61), por el Elche, y a Javi Guerra (m. 72), por el Valencia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero ante 28.360 espectadores. En los prolegómenos del partido se guardó un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), así como por el fallecimiento de Ricardo Caballero, exdirectivo de la entidad, y Pedro Ruiz, exjugador del Elche.