1-2. Messi pone segundo al Inter Miami y le clasifica para la 'Concachampions'

Messi decidió el encuentro en el minuto 83 con un disparo cruzado de zurda, después de recibir un pase del venezolano Telasco Segovia. El argentino alcanzó los 26 goles en esta temporada de la MLS.

Antes había propiciado el empate del mexicano Germán Berterame, que marcó de cabeza en el minuto 69 y neutralizó la ventaja conseguida por el húngaro Dániel Gazdag en el 53.

El Inter Miami reaccionó después de llegar al descanso sin goles y verse por detrás en un enfrentamiento directo por la segunda plaza. La victoria le permitió alcanzar los 59 puntos y superar a New England, que se quedó con 58.

El conjunto de Florida cortó además una racha de dos partidos sin ganar y aseguró su participación en la próxima edición de la 'ConcaChampions', el último gran trofeo que busca Messi.

La segunda posición de la conferencia todavía se decidirá en la última jornada de la fase regular, prevista para la próxima semana. El Inter Miami, con un punto de ventaja sobre New England, cerrará ante Charlotte, mientras que el Revolution se enfrentará a Orlando City.