10 datos de la jornada 11

Diego Simeone llegó a las 344 victorias en Primera División de Luis Aragonés, al que igualó como el entrenador con más triunfos en la historia de la Liga con cualquier club, en su caso en 565 encuentros, 192 menos de los que necesitó el mítico técnico del fútbol españoa, que lo hizo en 757 partidos. El Atlético se impuso por 0-2 al Levante para sumar su séptima victoria consecutiva.

Raphinha marcó dos de los seis goles con los que el Barcelona refrendó su liderato y se impuso por 6-1 al Alavés. El atacante brasileño retoma la racha que se detuvo con su lesión con la selección brasileña. Ha anotado tres goles en sus últimos dos duelos de Liga. En el actual campeonato, sólo se quedó sin marcar en dos encuentros. En el resto anotó algún gol. Ya va por los quince en diez partidos.

Desde febrero de 2026, hace 25 jornadas, el Real Madrid no atravesaba una racha como ahora de victorias en LaLiga EA Sports. Son cuatro consecutivas, tras imponerse este domingo por 0-3 al Racing de Santander, tras haber ganado antes por 1-0 al Villarreal, por 4-1 al Sevilla y por 1-2 al Barcelona. Es tercero, a tres puntos de la cima.

Precisamente contra el equipo con el que despuntó en Primera División, el Málaga, aunque su debut fue con el Valencia el 14 de noviembre de 2010 ante el Getafe, Isco Alarcón cumplió este sábado 400 encuentros en la máxima categoría, ahora en las filas del Betis, que venció por 2-1 a un Málaga que aún no ha ganado.

Desde el 1-0 del 24 de noviembre de 2024, el Athletic no ganaba a la Real Sociedad, en una sucesión de cinco duelos sin triunfo que dejó atrás este domingo, al imponerse por 2-1 al conjunto donostiarra en San Mamés.

El Sevilla, remontado en Getafe, donde cayó por 3-1, sólo ha ganado uno de sus últimos cinco encuentros en LaLiga EA Sports, con tres derrotas y un empate. Sólo ha vencido tres de sus nueve choques más recientes en esta competición.

Destituido Manolo González, con la transición de Sergio García y a la espera de Eder Sarabia, el Espanyol resurgió con una victoria por 0-1 ante el Villarreal, tras cinco jornadas sin ganar en LaLiga EA Sports, con cuatro derrotas y un empate, y la eliminación en la primera ronda de la Copa del Rey contra el Sestao, de Segunda RFEF.

El Villarreal, que cayó por 0-1 con el Espanyol, es el cuarto equipo con peores registros como local en esta temporada de LaLiga EA Sports, con apenas una sola victoria en cinco encuentros en el estadio de la Cerámica y apenas cuatro puntos de quince posibles ante su público.

Desde el 21 de abril de 1996, por 1-3, el Celta no ha vuelto a ganar en el estadio de Vallecas en Primera División, donde cayó este sábado por 3-0, con dos goles de Jorge de Frutos y uno de Unai López. Desde entonces, el conjunto celeste ha jugado allí 16 duelos, con doce derrotas y cuatro empates.

El mexicano Javier Aguirre logró su primer triunfo al frente del Valencia, por 0-1 ante el Elche con un gol de Umar Sadiq, y volvió a ganar en LaLiga EA Sports española después de dos años y medio, cuando venció en la última cita del curso 2023-24 al frente del Mallorca, por 1-2 al Getafe. Fue el 26 de mayo de 2024. EFE