ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
En Detalles
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
En Detalles
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 19:15

2-1. El Athletic toma impulso y frena a la Real en un derbi eléctrico

Imagen sin descripción

Bilbao, 1 nov (EFE).- El Athletic Club derrotó por 2-1 a la Real Sociedad en San Mamés en un derbi vasco eléctrico y cargado de emoción que sirvió al equipo rojiblanco para tomar impulso en la clasificación y cortar la racha de cuatro victorias ligueras consecutivas que acumulaba el equipo 'txuri urdin'.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Un penalti transformado por Berenguer en el tiempo extra de la primera parte decantó un duelo nivelado con los goles de Iñaki Williams y del croata Luka Susic y en el que fue clave la figura de Unai Simón, que celebró a lo grande el galardón de mejor portero del mundo que recibió el lunes en Londres.

La primera parte fue vertiginosa. El Athletic salió en tromba, aunque las primeras acciones no le favorecieron. Apenas había transcurrido un minuto cuando Berenguer, solo y a apenas un metro de la portería, impactó mal a la pelota y desperdició una clarísima ocasión.

Y poco después llegó la lesión de Maroan que, entre lágrimas, abandonó el campo a los cinco minutos para dejar su puesto a Navarro. Los de Terzic, pese a todo, no bajaron el pie del acelerador y en la primera media hora apabullaron a una Real descolocada y sin recursos para contrarrestar el vendaval local.

Así, en el 14 la conexión Williams puso por delante al Athletic en un pase en profundidad de Nico que Iñaki, tras ganar la espalda a Sarr, convirtió en el 1-0 elevando la pelota sobre la salida de Remiro.

El cuadro bilbaíno pudo aumentar la renta en una contra sacada por Canales que no aprovecharon ni Nico ni Berenguer, pero que en la primera llegada blanquiazul, encajó el gol del empate en un fenomenal latigazo de Susic desde la frontal.

Un 1-1 dejó tocado al Athletic que se sostuvo entonces en la figura de Unai Simón, que se lució con un par de paradas sobresalientes a disparos de Barrenetxea (m.34) y Oyarzabal (m.38) al nivel de su reciente reconocimiento.

Con el partido abocado al empate en el descanso un derribo de Aranburu a Nico acabó en un penalti que, con cierto suspense, fue materializado por Berenguer para poner el 2-1 y el broche a una primera mitad espectacular.

El vértigo se mantuvo en la reanudación. Los dos equipos se enzarzaron en un vistoso ida y vuelta con una Real obligada a arriesgar ante un Athletic bien ordenado y buscando la sentencia a la contra.

Primero amagó Iñaki en un remate a la media vuelta (m.49) y respondió Susic con un disparo alto tras un buen pase de Soler (m.51) antes de entrar en un cuarto final de partido con un equipo 'txuri urdin' más dominador de la pelota, pero que se estrelló en Simón en su mejor oportunidad.

Fue en una gran volea de Soler, en el 72, que se encontró con una espectacular respuesta de Simón en la que fue la parada de la noche. El valenciano, ya sin Susic en el campo, fue el más incisivo de su equipo y estuvo cerca también del empate en el 78, pero empaló mal un servicio de Oskarsson.

El último arreón final, con los protagonistas muy fatigados y más corazón que ideas en las filas de los de Matarazzo, derivó en un intento de asedio realista que elevó la emoción, pero apenas trajo peligro real sobre la portería bilbaína.

2.- Athletic Club: Unai Simón; Hugo Rincón, Vivian, Laporte, Yuri (Yeray, min.89); Gerenabarrena, Canales (Prados, min.77); Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams (Sancet, min.89); y Maroan (Navarro, min.6, Johaneko, min.89).

1.- Real Sociedad: Remiro; Aranburu (Fort, min.89), Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Barrenetxea (Oskarsson, min.61), Gorrotxategi (Turrientes, min.74), Soler, Guedes (Ochieng, min.89); Sucic (Kubo, min.74) y Oyarzabal.

Goles: 1-0, min.14: Iñaki Williams. 1-1, min.30: Sucic. 2-1, min.47+: Berenguer, de penalti.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité canario). Mostró tarjetas amarillas a Iñaki Williams (m.49+), Oyarzabal (m.55), Sarr (m.64), Matarazzo (m.65) y Aramburu (m.74).

Incidencias: partido de la 11ª jornada de LaLiga EASports disputado en San Mamés con 50.092 espectadores en las gradas. Antes de empezar el partido Unai Simón ofreció el Premio Yashin a San Mamés y se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda.

Lo
más leído
del día

01
Superclásico
Cerro Porteño vs. Olimpia: resultado, resumen y goles
Ver más
02
Clima
Alerta meteorológica se extiende a seis departamentos
Ver más
03
Libertad
Haedo Valdez deja la conducción técnica de Libertad
Ver más
04
Clima
Emiten alerta por severas tormentas con ráfagas de viento y probable granizo
Ver más
05
Superclásico
Cerro Porteño vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay
Ver más

Te puede interesar