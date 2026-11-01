2-1. El Athletic toma impulso y frena a la Real en un derbi eléctrico

Un penalti transformado por Berenguer en el tiempo extra de la primera parte decantó un duelo nivelado con los goles de Iñaki Williams y del croata Luka Susic y en el que fue clave la figura de Unai Simón, que celebró a lo grande el galardón de mejor portero del mundo que recibió el lunes en Londres.

La primera parte fue vertiginosa. El Athletic salió en tromba, aunque las primeras acciones no le favorecieron. Apenas había transcurrido un minuto cuando Berenguer, solo y a apenas un metro de la portería, impactó mal a la pelota y desperdició una clarísima ocasión.

Y poco después llegó la lesión de Maroan que, entre lágrimas, abandonó el campo a los cinco minutos para dejar su puesto a Navarro. Los de Terzic, pese a todo, no bajaron el pie del acelerador y en la primera media hora apabullaron a una Real descolocada y sin recursos para contrarrestar el vendaval local.

Así, en el 14 la conexión Williams puso por delante al Athletic en un pase en profundidad de Nico que Iñaki, tras ganar la espalda a Sarr, convirtió en el 1-0 elevando la pelota sobre la salida de Remiro.

El cuadro bilbaíno pudo aumentar la renta en una contra sacada por Canales que no aprovecharon ni Nico ni Berenguer, pero que en la primera llegada blanquiazul, encajó el gol del empate en un fenomenal latigazo de Susic desde la frontal.

Un 1-1 dejó tocado al Athletic que se sostuvo entonces en la figura de Unai Simón, que se lució con un par de paradas sobresalientes a disparos de Barrenetxea (m.34) y Oyarzabal (m.38) al nivel de su reciente reconocimiento.

Con el partido abocado al empate en el descanso un derribo de Aranburu a Nico acabó en un penalti que, con cierto suspense, fue materializado por Berenguer para poner el 2-1 y el broche a una primera mitad espectacular.

El vértigo se mantuvo en la reanudación. Los dos equipos se enzarzaron en un vistoso ida y vuelta con una Real obligada a arriesgar ante un Athletic bien ordenado y buscando la sentencia a la contra.

Primero amagó Iñaki en un remate a la media vuelta (m.49) y respondió Susic con un disparo alto tras un buen pase de Soler (m.51) antes de entrar en un cuarto final de partido con un equipo 'txuri urdin' más dominador de la pelota, pero que se estrelló en Simón en su mejor oportunidad.

Fue en una gran volea de Soler, en el 72, que se encontró con una espectacular respuesta de Simón en la que fue la parada de la noche. El valenciano, ya sin Susic en el campo, fue el más incisivo de su equipo y estuvo cerca también del empate en el 78, pero empaló mal un servicio de Oskarsson.

El último arreón final, con los protagonistas muy fatigados y más corazón que ideas en las filas de los de Matarazzo, derivó en un intento de asedio realista que elevó la emoción, pero apenas trajo peligro real sobre la portería bilbaína.

2.- Athletic Club: Unai Simón; Hugo Rincón, Vivian, Laporte, Yuri (Yeray, min.89); Gerenabarrena, Canales (Prados, min.77); Berenguer, Iñaki Williams, Nico Williams (Sancet, min.89); y Maroan (Navarro, min.6, Johaneko, min.89).

1.- Real Sociedad: Remiro; Aranburu (Fort, min.89), Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Barrenetxea (Oskarsson, min.61), Gorrotxategi (Turrientes, min.74), Soler, Guedes (Ochieng, min.89); Sucic (Kubo, min.74) y Oyarzabal.

Goles: 1-0, min.14: Iñaki Williams. 1-1, min.30: Sucic. 2-1, min.47+: Berenguer, de penalti.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité canario). Mostró tarjetas amarillas a Iñaki Williams (m.49+), Oyarzabal (m.55), Sarr (m.64), Matarazzo (m.65) y Aramburu (m.74).

Incidencias: partido de la 11ª jornada de LaLiga EASports disputado en San Mamés con 50.092 espectadores en las gradas. Antes de empezar el partido Unai Simón ofreció el Premio Yashin a San Mamés y se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda.