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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 21:15

América golea al Atlante con otra gran actuación de la brasileña Geyse

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México, 1 nov (EFE).- La brasileña Geyse se consolidó este domingo como la mejor jugadora del torneo Apertura femenino en México al anotar un gol y dar tres asistencias en la goleada del América por 6-0 sobre Atlante.

Por EFE
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Monserrat Saldívar aportó dos goles en un festín al que se sumaron la brasileña Priscila, la venezolana Gabriela García, Geyse y Jana Gutiérrez.

Al cierre de la decimotercera y última jornada, América se consolidó como líder del grupo B con 34 puntos producto de 11 victorias, un empate, una derrota.

A la sombra de América marcha Guadalajara con 34 puntos.

América se fue adelante en el minuto 28 con un gol de Priscila tras un tiro de esquina. La ventaja aumentó en el 33 con un cabezazo de Gabriela García.

En el minuto 46, Saldívar anotó a pase de Geyse, quien en el 49 estableció el 4-0, su gol 21 de la campaña.

Geyse asistió a Saldívar para el 5-0, en el minuto 55. Y Gutiérrez puso la guinda en el 62.

La penúltima fecha comenzó el viernes con la goleada de Monterrey por 6-0 sobre Pumas. Monterrey lidera el Grupo A, delante de Tigres, que superó por 0-7 al Atlas.

La española Lucía García convirtió su décimo gol para Monterrey, que completó la goleada con 2 anotaciones de Diana García, 2 de Lourdes Bosch y uno de Valerie Vargas.

La sudafricana Thembi Kgatlana firmó un doblete y repartió dos asistencias. Completaron la exhibición Diana Ordóñez, la ghanesa Grace Asantewa, Stephany Mayor, María Sánchez y la brasileña Jennifer.

La penúltima jornada concluirá este lunes con la visita de San Luis a León.

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