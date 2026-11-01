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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 17:00

Corea del Norte-Japón y Brasil-Nigeria, semifinales del Mundial femenino sub-17

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Redacción Deportes, 1 nov (EFE).- Corea del Norte se enfrentará a Japón y Brasil a Nigeria el miércoles que viene en Rabat en las semifinales del Mundial femenino sub-17 de fútbol de Marruecos. tras eliminar este domingo en Salé respectivamente a Estados Unidos (3-0), Ghana (0-1), China (1-2) y Venezuela (1-0)

Por EFE
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Corea del Norte, cuatro veces campeona y ganadora de las dos últimas ediciones, superó a Estados Unidos, verdugo de España en cuartos, por 3-0 con un doblete de Ui Gyong (min.30 y 56) y un tanto más de Ye Rim (45+4). Las tetracampeonas incluso fallaron un penalti en el 21 en las botas de Yu Jong-Hyang.

Las norcoreanas tratarán de meterse en su sexta final contra el equipo de Japón, campeón en 2014 (a costa de España) y finalista en 2010 y 2016. Un solitario gol de Nanami Kurita en el minuto 54 dio la victoria a las niponas ante Ghana y el pase a las semifinales.

En la otra semifinal se verán las caras las selecciones de Brasil y Nigeria, que superaron en los dos último duelo de cuartos a China y Venezuela.

Brasil, que fue cuarta en 2025 como mejor resultado en el torneo, se ganó su plaza tras remontar el tanto al borde del descanso de Wu Yichen con un doblete de Helena Vieira. El 1-1 nada más reanudarse el partido y el 1-2 a tres minutos del final.

El rival de la 'canarinha' será Nigeria, tercera en la edición de 2022 y que acabó con el sueño de Venezuela con el solitario tanto de penalti de Azeezat Oduntan cuando el partido parecía destinado a la prórroga.

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