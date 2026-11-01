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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 21:25

El Gotham conquista su primer Shield de la NWSL

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Chicago (EE.UU.), 1 nov (EFE).- El Gotham del técnico español Juan Carlos Amorós conquistó este domingo el primer Shield de su historia, el trofeo que recibe el mejor equipo de la fase regular de la liga estadounidense de fútbol femenino (NWSL), al vencer por 2-0 al Utah Royals.

Por EFE
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Al conjunto de Amorós le bastaba con un empate en la última jornada para asegurar el título, pero resolvió con goles de la noruega Guro Reiten en el minuto nueve y de Jaedyn Shaw en el 80, asistida por Midge Purce.

Gotham terminó con 61 puntos, tres más que el San Diego Wave, que ganó a domicilio por 0-1 al Bay FC con un tanto de Amelia Van Zanten en el minuto nueve, a pase de Kenza Dali.

El Washington Spirit, dirigido por el español Adrián González, acabó tercero con 55 puntos tras derrotar por 2-0 al Chicago Stars. Un gol en propia puerta de Michelle Alozie en el minuto 62 abrió el marcador y Trinity Rodman sentenció en el 85.

Rodman alcanzó los doce goles y se convirtió en la décima jugadora en la historia de la NWSL en sumar veinte contribuciones de gol en una misma temporada.

El Kansas City Current terminó cuarto con 53 puntos, seguido por el Angel City, con 52, y Portland Thorns, con 50.

Utah Royals y Seattle Reign completaron las ocho plazas para los 'playoffs', ambos con 47 puntos. North Carolina Courage quedó fuera con 45, mientras que Chicago cerró la clasificación con 17 puntos, después de sumar cinco derrotas consecutivas.

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