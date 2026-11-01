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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 21:35

El Real Madrid sigue ausente de las retransmisiones chinas pese a las disculpas por Mbappé

Imagen sin descripción

Pekín, 2 nov (EFE).- El Real Madrid continúa ausente de las retransmisiones de fútbol español en China pese a las disculpas presentadas por el club y Kylian Mbappé, después de que la televisión estatal CCTV y la plataforma Migu no ofrecieran la victoria del conjunto blanco ante el Racing de Santander, comprobó EFE.

Por EFE
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Durante el encuentro de este domingo, que acabó 0-3, CCTV5 emitía un partido de la liga francesa entre el Estrasburgo y el Auxerre, mientras que CCTV5+ retransmitía un encuentro del Mundial femenino sub-17 entre Corea del Norte y Estados Unidos.

Por su parte, CCTV16, el canal olímpico de la corporación estatal, ofrecía una grabación de la ceremonia de apertura de los Juegos Asiáticos de la Juventud de 2026.

La página deportiva de CCTV ha eliminado además LaLiga de su menú de competiciones en su página web, donde siguen apareciendo la Premier League inglesa, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana y la Ligue 1 francesa, constató EFE.

Por su parte, Migu, socio de LaLiga en China hasta 2030, mantuvo en su programación los otros nueve encuentros de la jornada, pero omitió el Racing-Real Madrid, que tampoco figura este lunes en sus resultados y resúmenes disponibles para reproducir.

La plataforma también ha retirado de su catálogo los resúmenes y partidos en diferido del conjunto madridista correspondientes a jornadas anteriores, aunque mantiene los de otros equipos de la competición española.

La polémica continúa afectando asimismo al tratamiento informativo del delantero francés en algunos portales deportivos chinos.

Antes del encuentro, el portal especializado Dongqiudi sustituyó el nombre de Mbappé por la expresión "no existe tal persona" al publicar la alineación titular del Real Madrid ante el Racing, comprobó EFE.

Sin embargo, durante el seguimiento en directo sí identificó al francés como autor del primer gol, anotado de penalti en el minuto 11.

En la red social local Weibo, el Real Madrid publicó en su cuenta oficial su victoria por 0-3 y recibió comentarios tanto de aficionados que celebraron el resultado como de otros que proferían su desprecio.

"A nadie le importa", espetó un internauta como respuesta, si bien otro aseguró: "Nunca me ha importado el Real Madrid, pero ahora ya lo sigo y apoyo".

La controversia comenzó cuando el delantero afirmó que uno de sus 'memes' favoritos mostraba su rostro sobre el de un "dictador chino", sin mencionar expresamente a Mao Zedong, cuya imagen aparecía en el montaje.

Sus palabras provocaron rupturas comerciales y llevaron a CCTV a suspender la semana pasada las retransmisiones de LaLiga.

El Real Madrid presentó disculpas, que la radiotelevisión estatal confirmó haber recibido, aunque no ha anunciado cuándo reanudará las emisiones.

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