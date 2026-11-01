ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
En Detalles
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
En Detalles
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
35º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 19:45

El Sporting de Portugal anuncia la salida del técnico Rui Borges

Imagen sin descripción

Lisboa, 1 nov (EFE).- El Sporting de Portugal anunció este domingo la salida del entrenador Rui Borges, quien al frente del equipo lisboeta conquistó la Liga y la Copa de Portugal en la temporada 2024/25.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

En un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) portuguesa, el Sporting informó de que ha iniciado conversaciones con Borges "con vistas a la rescisión de su contrato de trabajo".

Mientras, el equipo será dirigido de forma interina por el responsable del filial, Tiago Fernandes, que ya estará en el banquillo en el partido de este martes en la Liga de Campeones frente al Shakhtar Donetsk ucraniano.

En su nota, los 'leones' también han señalado que anunciarán "en breve al nuevo entrenador del primer equipo de fútbol", que según la prensa portuguesa sería Paulo Fonseca, actualmente en el Lyon.

Rui Borges, de 45 años, abandona el Sporting, en el que militan los españoles Iván Fresneda y Santi Altimira o el colombiano Luis Suárez, tras un comienzo de temporada irregular, en el que ocupa la tercera posición en la Liga Portugal, a nueve puntos del líder, el Oporto.

Borges tomó las riendas del equipo en 2024 en sustitución de João Pereira, quien, a su vez, había sido elegido para ocupar el cargo tras la marcha de Rúben Amorim al Manchester United, pero que solo duró ocho partidos.

En su primer año, conquistó la Liga y la Copa de Portugal, el primer doblete del club en 23 años, mientras que en el segundo no logró el objetivo de revalidar el título de liga y cayó derrotado en la final de la Copa ante el Torreense, de segunda división.

Sin embargo, la temporada quedó marcada por la mejor actuación del Sporting en la Liga de Campeones, donde cayó en cuartos de final.

A lo largo de su carrera, Rui Borges ha entrenado a equipos como el Vitória de Guimarães, el Moreirense o el Nacional de Madeira.

Lo
más leído
del día

01
Superclásico
Cerro Porteño vs. Olimpia: resultado, resumen y goles
Ver más
02
Clima
Alerta meteorológica se extiende a seis departamentos
Ver más
03
Libertad
Haedo Valdez deja la conducción técnica de Libertad
Ver más
04
Clima
Emiten alerta por severas tormentas con ráfagas de viento y probable granizo
Ver más
05
Superclásico
Cerro Porteño vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay
Ver más

Te puede interesar