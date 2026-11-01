Las frases de la jornada: "Récord para compartir" de Simeone y "justicia" de Bordalás

- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, tras igualar el récord de victorias en la historia de LaLiga de Luis Aragonés, con 344 triunfos: "No lo siento propio. Es un récord para compartir. Tengo que irme al momento en el que Miguel Ángel (Gil Marín, consejero delegado del club) tuvo la idea de contar conmigo a pesar de tener poca experiencia en Europa y sin ese momento no habríamos llegado hasta aquí. Siempre he tenido mucha gente que me ha ayudado y me ha apoyado. Estar quince años en un club y construir lo que hemos construido no es fácil".

- Ricardo de Burgos inauguró las declaraciones de los árbitros al término de los partidos en el Levante-Atlético de Madrid. "Ha habido un fuera de juego que hemos dejado seguir en el campo y desde la sala VOR nos indican que el sistema les marca un fuera de juego y simplemente tenemos que rectificar la jugada y cambiar el gol por un fuera de juego y en la segunda en el campo tomamos la decisión en el campo de anular el gol y el sistema nos confirma que teníamos razón".

- Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, tras la derrota por 3-1 con el Getafe y en referencia a la polémica del 2-1 en contra: "El línea ha levantado la bandera, nos hemos quedado parados y el árbitro no ha pitado... Es que llevamos cuatro partidos seguidos con decisiones muy raras (...). Está claro. Levanta el banderín y te quedas parado. Analiza treinta partidos de Liga y fíjate cuando levanta el línea el banderín, el cien por cien de las jugadas el árbitro pita. O el 99. Pues nos ha tocado una. Si pita, no hay gol. Cuando levanta la bandera, pitan siempre".

- José Bordalás, técnico del Getafe, sobre el 2-1 a favor de su equipo ante el Sevilla: "Nosotros teníamos claro que no había sido falta y se ha hecho justicia, porque lo teníamos muy claro en el banquillo. Ya lo habíamos visto desde el banquillo, pero luego en el monitor lo hemos revisado y estaba muy clara. El árbitro ha acertado en dejar seguir, ha interpretado su criterio y no tiene que haber ninguna polémica".

- Jose Mourinho, tras la cuarta victoria seguida contra el Racing, por 0-3: "He visto a gente muy comprometida, el equipo está creciendo y, en mi opinión, deberíamos marcar más goles con las ocasiones que tenemos".

- José Alberto, entrenador del Racing de Santander: "'Mou' dijo que cuando un error le favoreciese lo iba a decir, eso lo escuché en una rueda de prensa suya, nada más que añadir".

- Fermín López, mediapunta del Barcelona, tras vencer al Alavés por 6-1, en declaraciones a 'Movistar': "Ha sido una semana dura para nosotros y no hay mejor escenario para revertirla con una victoria con nuestra gente. Ha sido un buen partido y hemos vuelto a encontrarnos".

- Pau Navarro, futbolista del Villarreal, tras la derrota por 0-1 con el Espanyol en el estadio de la Cerámica: "Debemos exigirnos sumar de tres en casa y debemos contar con el apoyo de la afición, no puede estar el campo vacío en el minuto 70 porque en los otros campos las aficiones apoyan muchísimo. Hace tres años estaba ahí (en la grada) y sé que cuando todos quieren podemos hacer de este campo un fortín".

- Sergio García, entrenador del Espanyol, tras su estreno triunfal contra el Villarreal: "Hemos jugado de tú a tú al Villarreal, con personalidad. Esa era la premisa. Es de agradecer que hayan dado ese paso adelante. Tras el partido de Copa les dije que borrón y cuenta nueva. Tenemos una gran plantilla y si tienes compromiso y lo das todo te puedes ir tranquilo a casa”.

- Iago Aspas, capitán del Celta, después de la derrota por 3-0 con el Rayo Vallecano, en declaraciones a 'Dazn': "Las sensaciones son malas. El rival ha sido superior, ha tenido más intensidad y ha recuperado mejor. Están acostumbrados más a este terreno de juego más pequeño, la primera que tuvieron la clavaron y es un duro varapalo".

- Manuel Pellegrini, técnico del Betis, después del 2-1 al Málaga: "Esto está comenzando y no hemos alcanzado un tercio (de la temporada). Estamos contentos con los puntos y la manera en que jugamos, pero relajarnos es un error. Hay que seguir, no pensamos en la clasificación ni en logros del futuro".

- Javier Aguirre, entrenador del Valencia, tras su primera victoria con el Valencia, por 0-1 ante el Elche: “Los cuatro partidos desde que estoy aquí son parecidos. Es muy difícil ganar en la liga española. Hemos podido perder, pero también hacer el 0-1".