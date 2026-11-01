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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 10:45

Lucas Da Cunha acaba con el Venezia de penalti y mantiene al Como en la zona alta

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- Un gol de penalti del centrocampista francés Lucas Da Cunha a los 43 minutos permitió al Como ganar al Venezia, colista, y mantenerse en la pelea por la zona alta de la Serie A italiana disputadas diez jornadas.

Por EFE
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El equipo que dirige el español Cesc Fabregas volvió a dar muestras de su solvencia en un partido que dominó por completo con la posesión (66%) y en el que llegó a acumular diecinueve remates, cuatro de ellos a puerta ante solo uno de su rival.

El partido se decidió justo antes del descanso tras un penalti cometido por Juan Jesús que aprovechó Lucas Da Cunha para marcar con un disparo al palo izquierdo de la portería defendida por el serbio Filip Stankovic.

Con este resultado, el Como suma 23 puntos y se queda a dos de la Lazio, que tiene 25 y un partido menos. El Venezia, con tres, se mantiene colista.

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