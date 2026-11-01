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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 09:10

Luis García repite el once de Osasuna; Bordalás cuenta de inicio con Valou y Boselli

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Getafe (Madrid), 1 nov (EFE).- Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, repite el once del pasado lunes contra Osasuna, en el encuentro de este domingo contra el Getafe, en el que José Bordalás, técnico del conjunto azulón, alinea de inicio a Jean Yves Valou, Sebastián Boselli y Dani Carvajal.

Por EFE
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El conjunto andaluz sale en el Coliseum con Odysseas Vlachodimos, en la portería; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo, en la defensa; Chidera Ejuke, Lucien Agoumé, Youssouf Fofana y Félix Correia, en el medio campo; y Lucas Stassin e Isaac Romero, en la delantera.

En el Getafe, Bordalás cuenta de inicio con David Soria; Dani Carvajal, Djené Dakonam, Sebastián Boselli, Jean Yves Valou; Andrés García, Francho Serrano, Nemanja Gudelj, Ramon Terrats; Enes Unal y Martín Satriano.

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