Luis García repite el once de Osasuna; Bordalás cuenta de inicio con Valou y Boselli

El conjunto andaluz sale en el Coliseum con Odysseas Vlachodimos, en la portería; Juan Iglesias, Andrés Castrín, Kike Salas y Gabriel Suazo, en la defensa; Chidera Ejuke, Lucien Agoumé, Youssouf Fofana y Félix Correia, en el medio campo; y Lucas Stassin e Isaac Romero, en la delantera.
En el Getafe, Bordalás cuenta de inicio con David Soria; Dani Carvajal, Djené Dakonam, Sebastián Boselli, Jean Yves Valou; Andrés García, Francho Serrano, Nemanja Gudelj, Ramon Terrats; Enes Unal y Martín Satriano.