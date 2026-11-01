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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 15:30

Mbappé prolonga su pleno de goles a los rivales de LaLiga en apenas once minutos

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Madrid, 1 nov (EFE).- Once minutos tardó Kylian Mbappé en ver portería en El Sardinero contra el Racing de Santander, su vigésimo cuarta víctima desde que llegó a LaLiga EA Sports, por lo que al delantero del Real Madrid solo le falta el Deportivo para completar el pleno de goles a los 25 rivales posibles en el campeonato doméstico.

Por EFE
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En su primera temporada en Madrid, el francés anotó 31 goles, repartidos entre 21 encuentros diferentes, en su debut en la primera división española. Sumó tantos a su cuenta particular contra todos los rivales a los que se enfrentó, excepto frente al Athletic Club y al Valencia.

En el curso 2025/2026, Mbappé sí que marcó ante esos dos conjuntos, y ante dos de los tres recién ascendidos (Levante y Oviedo). En total, anotó en 20 encuentros distintos, para un total de 25 goles. Le quedó pendiente el Elche, al cual se medía el Real Madrid esta temporada en la jornada 6.

Ante el conjunto ilicitano, el francés completó el pleno contra todos los equipos que se había enfrentado hasta ese momento. Después, le restaban los recién ascendidos del presente año: el Málaga (contra el que ya marcó en la jornada 3), el Racing y el Deportivo de la Coruña.

Al Racing le ha llegado el turno en la undécima fecha del campeonato liguero. En el minuto 10, José Luis Munuera Montero señaló un penalti cometido por Matteo Prati. Mbappé asumió los galones de encargarse del disparo y lo convirtió en el 0-1 que abrió la goleada del Real Madrid (0-3 al final).

En total, son 24 los equipos españoles de LaLiga ante los que Mbappé ha conseguido anotar. Su víctima liguera preferida es la Real Sociedad, frente a la que ha marcado siete goles. Por detrás, tiene en su tabla particular al Barcelona (seis), el Sevilla y el Villarreal (cinco cada uno). Contra Rayo Vallecano, Barcelona, Real Sociedad y Sevilla ha marcado en sus tres cursos en España.

Por delante, para terminar la temporada habiendo visto puerta contra todos los rivales posibles de LaLiga, le resta el reto del Deportivo de la Coruña. El Real Madrid visitará al conjunto gallego en la última jornada antes del parón navideño, el fin de semana del 20 de septiembre.

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