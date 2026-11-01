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Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 19:55

Olimpia gana el superclásico paraguayo, de nuevo empañado por disturbios en las gradas

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Asunción, 1 nov (EFE).- Los disturbios en las gradas volvieron a empañar este domingo el superclásico del fútbol paraguayo, que ganó Olimpia a domicilio por 0-2 en el Estadio General Pablo Rojas, más conocido como 'La Nueva Olla' y casa del Cerro Porteño.

Por EFE
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Los desórdenes comenzaron cuando se promediaban los 68 minutos del partido, y después de que el futbolista Romeo Benítez festejara bailando el tanto que anotó con un potente derechazo al borde del área y supuso el 0-2 en la pizarra.

El baile, que se produjo en el banderín cercano a la barra local, provocó que los hinchas arrojaran objetos, botellas de agua y sillas contra el jugador de 23 años, al tiempo que obligó a una primera intervención de la Policía.

El juego se repuso luego de unos minutos, pero los simpatizantes del Azulgrana protagonizaron nuevos episodios de violencia y se enfrentaron a la Policía, mientras muchos fanáticos dejaban apresurados el estadio.

Antes, el juvenil Eduardo Delmás había anotado un espectacular gol en la fracción 13, cuando recibió al borde del área, enfiló al arco zigzagueando a tres defensores y al guardameta Ángel Martínez, para definir con su pierna izquierda.

La segunda mitad del partido se jugó hasta los 57 minutos, y tras su fin continuó la refriega entre los cuerpos de seguridad y los fanáticos de Cerro Porteño en las gradas.

Con el triunfo, Olimpia se afianzó en la cima del torneo con 36 unidades, 4 más que el escolta, Nacional, mientras que Cerro permanece en la séptima posición con 24 enteros.

En abril pasado, una masiva pelea en las gradas entre hinchas de Cerro Porteño y policías obligó a la suspensión del superclásico del Torneo Apertura que se jugó en el estadio Defensores del Chaco.

Entonces, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) sancionó a Cerro Porteño a jugar dos compromisos sin público y otorgó a Olimpia los tres puntos del encuentro.

En septiembre, el Ministerio del Interior sancionó a 22 aficionados de Cerro Porteño con la prohibición de ingresar a eventos deportivos, mientras que Olimpia, que ejercía de local en el juego de abril, fue multado con casi 20.000 dólares.

La sanción fue impuesta por un juzgado de instrucción sumarial conformado por funcionarios del Ministerio del Interior, que se constituye para sancionar a los responsables de hechos de violencia en los eventos deportivos, según la ley 7269/24.

Aquella vez, los disturbios dentro y fuera del estadio dejaron al menos 72 heridos y 63 detenidos.

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