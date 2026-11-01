Palmeiras y Gremio ganan los partidos de ida de las semifinales de la Copa do Brasil

Los finalistas, que se hacen con cupos directos en la Libertadores de 2027, serán definidos el próximo domingo, cuando Vasco recibirá al Palmeiras en Río de Janeiro y el Mineiro al Gremio en Belo Horizonte en los partidos de vuelta.

Como vencedores de los duelos de ida, Palmeiras y Gremio tan solo necesitan empates a domicilio para meterse en la final.

El conjunto verde de São Paulo ganó con un gol de Mauricio en el minuto 23 del primer tiempo, en el que fue el claro dominador y tuvo varias oportunidades de aumentar el marcador, y terminó defendiéndose en la segunda mitad ante la fuerte ofensiva vascaína.

El equipo comandado por el técnico portugués Abel Ferreira desperdició la ventaja que tuvo de jugar con un jugador de más en los últimos quince minutos del segundo tiempo por la expulsión del defensor uruguayo Alan Saldivia, que también obligó al Vasco a replegarse.

Vasco, bajo el comando del también luso Pedro Emanuel, necesita empatar en el partido de vuelta en casa para forzar una definición en los penaltis o ganar por más de un gol de diferencia para volver a la final, que disputó en la edición de 2025, cuando cayó ante Corinthians.

Palmeiras, por su parte, tendrá que administrar los esfuerzos de sus jugadores en el partido de vuelta ante su objetivo de terminar el año con la triple corona.

Además de estar con un pie en la final de la Copa do Brasil, el conjunto paulista ya conquistó su cupo en la final de la Copa Libertadores, en la que se medirá al Estudiantes de La Plata, y es el segundo en la clasificación del Campeonato Brasileño, a solo tres puntos del líder Flamengo.

En la otra semifinal, Gremio, jugando en Porto Alegre, se impuso por 2-0 al Atlético Mineiro con goles de la promesa Carlos Vinícius y del volante peruano Erick Noriega.

El juvenil abrió el marcador en el minuto 11 del primer tiempo tras un lanzamiento del portero Weverton, y el peruano le puso cifras definitivas al partido en el primer minuto del segundo tiempo al rematar una jugada iniciada por el delantero colombiano José David Enamorado.

El resultado dejó al conjunto comandado por el técnico Renato Gaúcho con una gran ventaja debido a que garantizará cupo en la final de la Copa do Brasil con un empate o hasta con una derrota por un gol de diferencia en el partido de vuelta en Belo Horizonte.

Por el contrario, el Mineiro, comandado por el técnico argentino Eduardo Domínguez, necesitará de una victoria por más de un gol de diferencia en casa para avanzar a la final, aunque también necesita administrar sus esfuerzos debido a que igualmente disputará la final de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors en Barranquilla.