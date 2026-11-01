Raphina amplía la diferencia con Mbappé: 15 a 12 goles

El extremo brasileño marcó dos goles en el triunfo por 6-1 ante el Alavés, mientras que el ariete francés logró uno de los tres tantos con los que el Real Madrid se impuso este domingo ante el Racing de Santander.

A Mbappé, a la vez, se le acerca Lamine Yamal, con dos goles más este sábado y ya con diez en este ejercicio, a dos del '9' del Real Madrid.

La jornada, además, supuso el quinto gol de Fermín López (Barcelona) y Adrián Niño (el atacante del Málaga ha anotado cuatro en las últimas cuatro citas); el cuarto de Alejandro Grimaldo (Atlético de Madrid), Álex Berenguer (Athletic Club) y Jude Bellingham (Real Madrid) y el tercero de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Martín Satriano (Getafe), Yan Diomande (Real Madrid) e Iñaki Williams (Athletic Club).

También fue el estreno de Jorge de Frutos en esta campaña, por partida doble en el 3-0 del Rayo Vallecano al Celta, y Pablo Fornals (Betis), con una de las dos dianas del 2-1 al Málaga.

-- Clasificación tras la décima jornada:

Con 15 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

Con 12 goles: Kylian Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

Con 10 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

Con 8 goles: Yassir Zabiri (MAR) (Racing).

Con 7 goles: Ante Budimir (2p) (CRO) (Osasuna); Sergio Camello (Rayo Vallecano).

Con 6 goles: Fer Niño (1p) (Elche); Roberto Fernández (Espanyol).

Con 5 goles: Lucas Boyé (1p) (ARG) (Alavés); Alex Baena (Atlético Madrid); Fermín López (Barcelona); Pierre-Emerick Aubameyang (GAB) (Deportivo de La Coruña); Roger Brugué (Levante); Adrián Niño (Málaga); Jude Bellingham (ING)

Con 4 goles: Mariano Díaz (DOM) (Alavés); Alex Berenguer (2p) (Athletic Club); Alejandro Grimaldo (2p) (Atlético Madrid); Luka Sucic (CRO) (Real Sociedad).

Con 3 goles: Iñaki Williams (Athletic Club); Jonathan David (CAN) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Gabriel Jesus (BRA) (Barcelona); Abde Ezzalzouli (MAR) (Betis); Martín Satriano (URU) (Getafe); Iván Romero (Levante); Álvaro García (Rayo Vallecano); Yan Diomande (CIV) (Real Madrid); Orri Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Isaac Romero (Sevilla) y Pape Gueye (1p) (SEN) y Georges Mikataudze (1p) (GEO) (Villarreal).

Con 2 goles: Robert Navarro, Aitor Paredes (Athletic Club); Kang in Lee (KOR) (Atlético de Madrid); Karim Adeyemi (ALE) y Anthony Gordon (ING) (Barcelona); 'Cucho' Hernández (COL), Rodrigo Riquelme, Isco (1p) y Marc Bartra (Betis); Pablo Durán y Ferrán Jutglá (Celta); Germán Valera (Elche); y Enes Unal (TUR) (Getafe); Adrián de la Fuente 'Dela' (Levante); Pablo García (Racing de Santander); Jorge de Frutos (Rayo Vallecano); Arda Güler (TUR), Carlos Espí (Real Madrid); Ander Barrenetxea, Mikel Oyarzabaly Gonçalo Guedes (POR) (Real Sociedad); Miguel Sierra y Felix Correia (POR) (Sevilla); Umar Sadiq (NIG) (Valencia); Nicolás Pépé (CIV), Alberto Moleiro y Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

Con 1 gol: Pablo Ibáñez, Aitor Mañas, Ville Koski (FIN), Hugo Novoa, Nahuel Tenaglia (ARG) y Mikel Rodríguez (Alavés); Ohian Sancet, Yuti Berchiche y Nico Williams (Athletic Club); Marc Pubill, Robin Le Normand, Ademola Lookman (NIG), Julián Álvarez (ARG), Cristian 'Cuti' Romero (ARG) (Atlético Madrid); Joao Cancelo (POR), Pedri González, Xavi Espart, Eric García, Rodrigo Hernández, Dani Olmo y Jules Koundé (FRA) (Barcelona); Troy Parrott (IRL), José Antonio Morante, Valentín Gómez (ARG), Pablo García, Pablo Fornals y Natan (BRA) (Betis); Iago Aspas, Ferrán Jutglá, Ilaix Moriba (GUI), Hugo González (1p) Miguel Román, Javi Rodríguez y Carl Starfelt (SWE) (Celta); Zakaria Eddahchouri (NED), Diego Villares, Luismi Cruz, Nsongo Bil (CMR), Mario Soriano y Yeremay Hernández (1p) (Deportivo de La Coruña); Marc Aguado, Facundo Buonanotte (1p) (ARG), Aboubakar Sangaré, Abiel Osorio (ARG), Federico Redondo (1p) (ARG) y Thomas Lemar (FRA) (Elche); Tyrhys Dolan (ING), Marcos Fernández, Cala, Edu Expósito, Leandro Cabrera (URU) y Bryan Zaragoza (Espanyol); Orel Mangala (BEL), Ramón Terrats, Iván Azón (Getafe); Enzo Bardeli (FRA), Jon Ander Olasagasti, Nacho Pérez, Dani Requena, Ifeanyi Ndukwe (AUT) y Karl Etta Eyong (CMR) (Levante); Carlos Dotor, Pablo Martínez y Chupe (1p) (Málaga); Kike Barja, Osambela y Raúl García de Haro (Osasuna); Iván Martín, Sergio Canales, Maguette Gueye (SEN), Jeaunel Belocian (FRA), Andrés García (1p) y Sergio Martínez (Racing de Santander); Adriá Pedrosa, Unai López y Pathe Ciss (SEN) (Rayo Vallecano) y Andrei Ratiu (Rayo Vallecano); Vinícius (BRA), Antonio Rüdiger (ALE) y Álvaro Carreras (Real Madrid); Yangel Herrera (VEN), Job Ochieng (KEN), Beñat Turrientes, Carlos Soler (1p), Jon Martín, Arsen Zakharyan (RUS) (Real Sociedad); Lucas Stassin (BEL), Jon Guridi (1p), Oso, Chidera Ejuke (NIG), Peque (1p), Youssouf Fofana (FRA), Kike Salas, Manu Bueno, Juan Iglesias, Robbie Ure (ESC) (Sevilla); David Otorbi, Pepelu (1p), Aaron Mayol y Luis Rioja (Valencia); Alex Freeman (USA) y Ayoze Pérez (Villarreal).

En propia puerta: Adama Traoré (Deportivo, contra el Villarreal); Matías Dituro (ARG) (Elche, contra el Real Madrid); Víctor Chust (Elche, contra el Espanyol); Alfonso Herrero (Málaga, contra el Real Madrid); Ante Budimir (CRO) (Osasuna, contra el Betis); Asier Villalibre (Racing, contra el Barcelona); Florian Lejeune (Rayo, contra Barcelona); Luken Beitia (Real Sociedad, contra el Valencia); Dani Raba, Javi Guerra (Valencia, contra el Deportivo); y Mouctar Diakhaby (GIN) (Valencia, contra el Deportivo).