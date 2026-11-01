Saibari y Gnabry, bajas frente al Atlético de Madrid por sendas lesiones

Tanto Saibari como Gnabry se lesionaron ayer en el partido de la Bundesliga contra el Borussia Dortmund (2-2) y tuvieron que ser sustituidos en la primera parte.

La baja de ambos jugadores es sensible para su técnico, el belga Vincent Kompany, que no podrá contar con ninguno para los próximos compromisos, entre ellos el de dentro de dos días frente al Atlético de Madrid en Liga de Campeones.