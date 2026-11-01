En tres años, Zenaida Delgado firmó un solo proyecto propio en el Senado

Zenaida Concepción Delgado Benítez fue electa para el periodo 2023-2028 por el ahora Partido Cruzada Nacional, pero apenas unos meses después de asumir se incorporó al movimiento Honor Colorado, de la Asociación Nacional Republicana (ANR). La senadora confirmó su regreso al Partido Colorado, al que dijo haber pertenecido anteriormente.

Después de trabajar durante años en España y regresar a Paraguay, Delgado Benítez llegó al Senado con una promesa política vinculada a los compatriotas que emigraron. Durante su campaña se presentaba como “la voz de los exiliados económicos y sociales” y buscaba representar a los paraguayos que viven fuera del país.

Sin embargo, su trayectoria parlamentaria no registra ningún solo proyecto vinculado a sus promesas. Los registros del Sistema de Información Legislativa del Paraguay (SILpy), confirman que si bien “firmó” 110 expedientes, la mayoría solo está vinculada a pedidos de informes, declaraciones o resoluciones conjuntas con otros congresistas.

Un solo proyecto de ley de autoría individual

De los 29 proyectos de ley que llevan su firma desde julio de 2023, solo uno fue presentado exclusivamente por Delgado, mientras que los otros 28 fueron compartidos con otros legisladores. En ninguno de estos su firma aparece en primer lugar, lo cual indicaría que tampoco fue autora directa.

El único proyecto de ley individual es un expediente presentado el 10 de octubre de 2023, apenas poco después de haber jurado y antes de pasarse a la ANR de manera pública, que se registró el 11 de setiembre del 2023. La propuesta plantea prevenir, sancionar y erradicar el ciberacoso universal en Paraguay, pero nunca avanzó.

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No se registran proyectos en el 2025 ni en el 2026, solo apoyo a otros.

En ese contexto, de los proyectos compartidos, solo 12 fueron aprobados. Uno de los que se convirtió en ley fue el Presupuesto General de 2025 y otro es declaración de emergencia de dos localidades. También apoyó la creación del Ministerio de Economía y Finanzas, el cambio de horario oficial, un proyecto para las mipymes, la ley de armas, la pensión universal y la conocida ley cartista “anti-ONG” y los créditos de carbono, etc.

Fiel a proyectos colorados

Delgado comparte autoría principalmente con legisladores de la ANR. Es un voto fiel a la hora de impulsar políticas o leyes del oficialismo. La senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) es quien más veces aparece junto a ella (18), seguida por Antonio Barrios (15) y Natalicio Chase (14). También figura junto a Juan Carlos “Nano” Galaverna y Hermelinda Alvarenga de Ortega, con 10 iniciativas cada uno; Basilio Núñez y Javier Zacarías Irún, con nueve cada uno.

Voto contradictorio

Pese a su promesa de campaña, en diciembre de 2024, junto con la aplanadora cartista, votó para sancionar un proyecto de ley que eliminaba la inscripción automática de paraguayos que residen en el exterior y los obliga a inscribirse de forma presencial, con requisitos que limitarán su participación en las elecciones.

¿Habrá expulsión o perdón?

La senadora Zenaida Delgado (ANR, oficialista) está en el ojo de la tormenta tras la denuncia de al menos tres funcionarias que afirman haber hecho préstamos para pagar una especie de “peaje” para que la legisladora le gestione la contratación, mejoras salariales o nombramientos. El jueves pasado se intentó llegar a un “acuerdo” entre la defensa legal de la senadora y las denunciantes. Sin embargo, las funcionarias rechazaron la propuesta porque –alegan– que se exigía la entrega de celulares. No obstante, la parlamentaria intentó comprometerse a “pagar todas las cuotas pendientes y futuras” de las deudas.

La Cámara de Senadores tiene previsto tratar este miércoles 4 el pedido de pérdida de investidura, tras dilatar el tratamiento.