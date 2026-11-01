ABC
1 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Otro Level
ABC TV de 13:00:00 a 14:59:00
Ver ABC TV
Estadio Lleno
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Fútbol Internacional
01 de noviembre de 2026 - 13:43

TV pública china no emite partido del Real Madrid por polémica con Mbappé

Kylian Mbappé Lottin​ (27 años), la piedra del escándalo.
Kylian Mbappé Lottin​ (27 años), la piedra del escándalo.160039+0000 ANDER GILLENEA

La televisión pública china CCTV privó este domingo a sus espectadores de ver el partido de Liga del Real Madrid, cumpliendo así su anuncio de suspender la difusión del campeonato español tras las palabras de Kylian Mbappé sobre el exdirigente chino Mao Zedong.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El partido previsto a las 15:15 GMT entre el Racing de Santander y Real Madrid, en el que juega el futbolista francés Kylian Mbappé, no se emitió en ninguno de los dos canales deportivos de la CCTV, constató la AFP.

Lea más: Lazio, líder solitario de la Serie A italiana

Ninguno de los otros partidos de la 11ª fecha de LaLiga ha sido retransmitido en directo por la televisión pública china por el momento.

Las declaraciones de Kylian Mbappé llevaron el martes a varias marcas chinas a romper sus acuerdos de patrocinio con el jugador, a pesar de las disculpas presentadas ese mismo día por el capitán de la selección de Francia.

Según LaLiga, consultada por la AFP, la televisión pública china había retransmitido hasta ahora en directo todos los partidos del campeonato español. Y aún más preocupante para el club madrileño: el encuentro Racing de Santander-Real Madrid tampoco se estaba emitiendo este domingo en Migu, un popular servicio chino de streaming, constató la AFP.

Sin embargo, en esta plataforma sí se habían retransmitido otros partidos de la undécima fecha, entre ellos el del FC Barcelona.

La polémica arrancó a comienzos de semana con la difusión de un video en el que el delantero francés del Real Madrid habla de un meme del que es protagonista, que lo asocia con un “dictador chino”, según declaró el delantero francés, en referencia a montajes en los que se coloca su rostro sobre imágenes emblemáticas de Mao Zedong. Este último es una figura central de la historia china, aún descrito oficialmente como un héroe pese a capítulos muy oscuros y a los millones de muertes que los historiadores vinculan con su ejercicio del poder.

Tres empresas chinas que utilizaban el nombre y la imagen de Kylian Mbappé para sus productos (bebidas, lácteos, quesos) anunciaron el martes la rescisión de sus contratos con la estrella francesa.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología anuncia tormentas con vientos de 90 km/h y granizos desde este domingo
Ver más
02
Clima
Emiten alerta por severas tormentas con ráfagas de viento y probable granizo
Ver más
03
Libertad
Haedo Valdez deja la conducción técnica de Libertad
Ver más
04
Nacionales
Fiscalía imputa al conductor que habría provocado accidente fatal sobre la Avda. Mcal. López
Ver más
05
Clima
Superclásico X ABC: ¿Cómo estará el tiempo a la hora del partido?
Ver más

Te puede interesar