2-1. El Dépor vuelve a sonreír con un gol de Nsongo Bil en el minuto 87

Suplente las últimas cinco jornadas de Liga, las dos últimas ya con Jagoba Arrasate como entrenador, Sergio Herrera fue la gran sorpresa en el once inicial del técnico inicial en Riazor, donde el meta burgalés sólo necesito diez minutos para reivindicarse con dos paradas decisivas.

En el minuto 3, una indecisión entre Catena y Boyomo propició un rápido contraataque de Yeremay Hernández, al que Sergio Herrera le negó el gol con una gran intervención en el mano a mano. Apenas tres minutos después, tras un grosero error de Catena en la salida de balón, el portero de Osasuna volvió a agigantarse ante el extremo canario para mantener el 0-0.

Con un fútbol frenético y desbocado, el Dépor arrinconó a su rival en su campo en el inicio del encuentro. Osasuna estaba superado por la profundidad de los extremos deportivistas. Sobrepasado el ecuador del primer tiempo, Sergio Herrera brilló nuevamente con una espectacular estirada al disparo de Mella.

Perdonó el equipo de Antonio Hidalgo por su falta de acierto, y lo pagó. Un error en la construcción de juego del portero Leo Román, quien lleva semanas en el punto de mira del deportivismo por sus reiterados fallos, regaló el 0-1 a Osasuna, después de que Budimir finalizase una buena combinación entre Dubasin y Moi Gómez.

El gol del delantero croata hizo mucho daño al Deportivo, al que, antes del intermedio, el central uruguayo Josema Giménez salvó del segundo gol rojillo con un imperial cruce al disparo de Budimir.

En el inicio de la segunda parte, Hidalgo movió ficha con la entrada de Adama Traoré por el lateral italiano Quagliata. Su equipo no estaba cómodo, pero Catena cometió una infantil falta al borde del área y la pizarra del Dépor funcionó de maravilla: toque de Luismi Cruz para que Mario Soriano fusilara a Sergio Herrera.

Antes de que ambos entrenadores refrescaran sus onces -Aubameyang sustituyó a Luismi Cruz, mientras que Osambela y Rubén García entraron por Raúl Moro y Dubasin- el Dépor rozó la remontada con un libre directo de Luismi Cruz que se estrelló en el larguero.

Osasuna sufría para conservar un empate que se le esfumaría en el último suspiro: una gran acción individual de Adama Traoré finalizó con un cabezazo de Aubameyang, al que respondió Sergio Herrera, pero Nsongo Bil, más rápido que los defensas, recogió el rechace para desatacar la locura en Riazor.

2; Deportivo: Leo Román; Altimira, Loureiro, Giménez, Quagliata (Traoré, min.56); Amatucci, Mario Soriano (Riki, min.89); Mella (Ximo Navarro, min.89), Luismi Cruz (Aubameyang, min.69), Yeremay; y Nsongo Bil.

1; Osasuna: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Alejandro Catena, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Jon Moncayola (Arguibidi, min.78), Moi Gómez, Iker Muñoz; Raúl Moro (Osambela, min.69), Dubasin (Rubén García, min.69) y Budimir (Raúl García, min.78).

Goles: 0-1, min.33: Budimir. 1-1, min.64: Mario Soriano. 2-1, min.87: Nsongo Bil

Árbitro: Jon Ander González (comité vasco). Amonestó a por parte del Deportivo, y a Moi Gómez (min.35), Catena (min.63), Abel Bretones (min.82) y Barja (min.84) por parte de Osasuna.

Incidencias: Encuentro de la undécima jornada de LaLiga española disputado en el estadio municipal de Riazor ante 28.831 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Urda y Los Yébenes, así como por Francesco Milani, vicecónsul honorario de Italia y asiduo al estadio Riazor, y Carlos Souto Barral, socio de oro del club deportivista desde 1974.