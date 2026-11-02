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Política
02 de noviembre de 2026 - 15:20

Zenaida Delgado renuncia al Senado

Zenaida Delgado (ANR, HC ex Cruzada Nacional) Foto de Prensa Senado.
Imagen de archivo: la senadora colorada Zenaida Delgado renunció a su cargo este lunes.

Luego de todo el escándalo ante un presunto cobro de “peajes” por cargos dentro del Congreso Nacional, la senadora colorada Zenaida Delgado presentó hoy su renuncia al cargo. “Esta decisión obedece a razones personales y familiares”, argumenta.

Por ABC Color
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La cuestionada senadora colorada Zenaida Delgado envió una carta al presidente del Congreso Nacional, Basilio ‘Bachi’ Núñez para comunicar su renuncia a la Cámara de Senadores.

“Esta decisión obedece a razones personales y familiares, ante el impacto que la exposición pública de los últimos días ha generado en mi entorno”, precisó.

Asimismo, sostuvo que ella busca priorizar “el bienestar y la tranquilidad de su familia” y evitar así que sus integrantes “continúen soportando las consecuencias de esta situación”.

De igual manera, alega que su renuncia “no constituye reconocimiento ni admisión de las conductas irregulares que se me atribuyen”, mientras que tampoco plantea abandonar su ejercicio a la defensa.

Lea más: Zenaida Delgado: Están dadas las condiciones para que deje el Senado, dice Líder Amarilla

“Agradecimientos” de Zenaida

En su carta de renuncia, Delgado también agradece a la la ciudadanía por “la confianza depositada en mi persona” y también para otros legisladores “que defendieron mi derecho a ser escuchada y a ejercer plenamente mi defensa”.

“Soy consciente de los cuestionamientos y las dificultades que esa postura pudo haberles significado, y valoro profundamente su respeto por las garantías que deben amparar a toda persona”, menciona.

La renunciante senadora es acusada de un esquema de cobros ilegales, “peaje salarial” y exigencia de dinero para acceder a cargos en el Congreso.

Las funcionarias denunciantes aportaron distintas pruebas sobre el hecho, entre ellas, conversaciones y comprobantes de transferencias bancarias.

Lea más: Blanca Ovelar sobre Zenaida Delgado: “No hay forma de salvarla”

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