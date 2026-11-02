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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 13:15

Arabia Saudí se reunirá este mes con la AFC para decidir si celebrar o no la Copa Asiática

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El Cairo, 2 nov (EFE).- La Federación Saudí de Fútbol celebrará una reunión con la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) el próximo 15 de noviembre para decidir si el reino -bajo ataques de los rebeldes hutíes del Yemen- organizará finalmente la Copa Asiática de 2027, evento que está previsto que arranque el 7 de enero, informó este lunes un medio saudí.

Por EFE
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"El comité organizador local de la Federación Saudí de Fútbol celebrará una reunión con las autoridades de la Confederación Asiática de Fútbol el 15 de noviembre para revisar la situación y evaluar los últimos acontecimientos, con el fin de proceder con la organización de la Copa Asiática en la fecha prevista del 7 de enero al 5 de febrero, o para tomar otra decisión", informaron fuentes no identificadas al portal deportivo Al Riyadiah, el más importante del reino.

De acuerdo con estas fuentes, según dijo el medio en su cuenta oficial de X, la AFC "no ha tomado ninguna decisión" con respecto al aplazamiento del torneo y está "trabajando en coordinación con la Federación Saudí partiendo de la base de que el torneo sigue en pie, a la espera de una evaluación de los acontecimientos".

Esta información del medio se produce una semana después de que la AFC confirmara los horarios y las sedes de la Copa Asiática de 2027, que arrancará el 7 de enero con un enfrentamiento entre Arabia Saudí y Palestina en la capital del reino árabe, Riad.

En total, las selecciones asiáticas se verán las caras en ocho estadios distribuidos en tres ciudades saudíes -Riad, Yeda y Al Yobar- que albergarán 51 partidos de la Copa Asiática.

Arabia Saudí afirmó a mediados de octubre que mantiene los preparativos para albergar el torneo, pese al aplazamiento de otros eventos importantes en el reino -como el Rally Dakar de enero- tras la ofensiva de los hutíes, que continúan lanzando ataques contra el país, incluidos aeropuertos.

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