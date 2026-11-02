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Policiales
02 de noviembre de 2026 - 11:03

Bomberos de San Bernardino sufren fatal vuelco en camino a combatir incendio

Este lunes, un camión de bomberos de San Bernardino sufrió un fatal vuelco mientras iba camino a combatir un incendio en una alcoholera ubicada en Juan Manuel Frutos. De momento se reporta un fallecido.

Por ABC Color
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El accidente ocurrió hoy lunes cuando el personal de la Compañía 61 de San Bernardino (K61) se desplazaba para brindar apoyo en el combate de un incendio de gran magnitud en una alcoholera en la la localidad de Doctor Juan Manuel Frutos, departamento de Caaguazú, según detalló el capitán de Bomberos Marco Almada.

El incendio se registra desde ayer y se vio comprometido un tanque de alcohol. Durante el trayecto al lugar, en la ruta concesionada cerca de la báscula de Pastoreo, el camión de bomberos sufrió un vuelco y como consecuencia del accidente varios bomberos resultaron heridos.

Uno de ellos quedó atrapado debajo del vehículo y sería la víctima fatal, aunque el capitán aún reservó la identidad. Se trataría del bombero voluntario Jorge Leite.

Bomberos en trajes amarillos observan un carro naranja volcado en la carretera, bajo lluvia y pavimento mojado.
Este lunes se registró un fatal vuelco de un carro de bomberos. El vehículo iba camino a combatir un incendio en zona de Pastoreo.

Tras el hecho, los lesionados fueron trasladados de urgencia a los hospitales de Campo 9 y Caaguazú. Mientras tanto, en el lugar del accidente se solicitaron grúas para levantar la unidad.

Lea más: Incendio de gran magnitud en tanque de alcohol tras caída de un rayo y existe riesgo de más explosiones en Pastoreo

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