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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 10:15

Baena: “Sé que todavía puedo dar mucho más”

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Madrid, 2 nov (EFE).- Álex Baena, centrocampista del Atlético de Madrid, no se conforma con su actual nivel y mantiene la exigencia de crecer aún más, pese a su condición decisiva en este curso, porque sabe que “todavía” puede “dar mucho más de lo que se está viendo”, y remarcó que está “muy contento” porque “nunca” bajó “los brazos”.

Por EFE
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Goleador en cinco ocasiones, asistente en otras cuatro y clave en esta campaña, no sabe si es su mejor momento, pero sí tiene claro que es el “más feliz”. “Estoy disfrutando mucho en el día a día de los entrenamientos, de los partidos, eso se ve en el campo”, confirmó el campeón del mundo español.

La diferencia es evidente con su primer ejercicio en el Atlético, en 2025-26. "La temporada pasada, por muchas circunstancias, me costó mucho adaptarme, tanto físicamente como con el equipo. Era algo nuevo para mí. Estoy muy contento conmigo mismo, porque nunca he bajado los brazos. Sé que quería triunfar aquí, lo estoy consiguiendo, pero sé que todavía puedo dar mucho más de lo que se está viendo”, dijo.

“Suplir a un jugador como Antoine es casi imposible. Sabíamos que iba a dejar un hueco muy grande. Entre todos los compañeros estamos haciendo muy buen trabajo, intentar que se note lo menos posible su ausencia. Al final, lo importante está siendo el equipo. Estamos todos trabajando muy bien, a un buen nivel y, sobre todo, dando un paso los que no lo dimos la temporada pasada”, apuntó en su rueda de prensa en el Metropolitano.

Y habló de la conexión por la banda izquierda con Alejandro Grimaldo: “Ya lo conocía antes de la selección, sabía cómo jugaba y lo he visto muchos partidos en el Leverkusen. Nos entendemos muy bien. Al principio, como a todos los que llegamos al Atleti, le costó un poco adaptarse al equipo, a lo que quería el ‘míster’ (Diego Simeone), creo que lo ha entendido a la perfección y estamos teniendo muy buena conexión”.

Enfrente, este martes en la Liga de Campeones, estará el Bayern Múnich. “Es uno de los mejores equipos del mundo, con grandísimos jugadores. Creo que es un reto muy bonito para nosotros para ver hasta dónde podemos llegar en esta Champions. Tenemos esa suerte de jugar en casa, con nuestra gente, que al final aquí todos los rivales les cuesta sacar puntos”, repasó.

“Somos muy fuertes aquí. Es un partido que todos queremos jugar por el rival y los jugadores que tiene”, continuó Baena, que remarcó que su conjunto sólo está centrado en este encuentro, por más que el domingo asome el Barcelona en LaLiga EA Sports: “Todos estamos pensando sólo en el partido de este martes, que es el más importantes ahora”.

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