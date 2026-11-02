Brandi: "La llamada del seleccionador fue una sorpresa y no dudé en volver con Argentina"

El jugador hispanoargentino explicó en declaraciones a los medios del Jaén FS que, después de la final del Mundial de Uzbekistán 2024 que perdieron ante Brasil (2-1), creyó que "era el momento" de despedirse como internacional "porque no sabía si iba a seguir mucho más en activo y porque quedaba mucho tiempo para los grandes torneos".

Sobre su cambio de opinión, dos años después, Brandi afirmó que la llamada hace unas semanas del seleccionador Lucuix y la conversación que mantuvo con él fueron determinantes para que aceptara volver a vestir la camiseta albiceleste y jugar la Finalissima, en la que también participan Brasil como país anfitrión, España y Portugal.

"El seleccionador me dijo que entendía que había tomado una decisión en su día y respetaba que no quisiera ir. Le dije que si él consideraba que podía dar algo, estaba con las mismas ganas que cuando debuté. No me lo pensé dos veces. Volver a la selección es una ilusión enorme", recalcó el pívot.

Alan Brandi subrayó que "son dos años sin vestir la camiseta (de Argentina) y es algo" que le "produce mucha ilusión", el regreso al combinado de su país para despedirse en el torneo de Brasil, "ahora sí definitivamente".

El internacional argentino cuenta con un destacado palmarés mundialista, con un título conquistado en Colombia 2016 y dos subcampeonatos, en Lituania 2021 y Uzbekistán 2024, además de una Copa América en 2022.

El jugador del Jaén Paraíso Interior afrontará ahora el reto de la Finalissima, una competición que reunirá a cuatro de las principales selecciones del panorama internacional y de la que vaticina que será "un torneo muy complicado".

"Creo que son las cuatro mejores selecciones del mundo actualmente. Nosotros jugamos contra la campeona del mundo (Brasil) en su casa, pero es un reto muy bonito", aseveró.

También destacó la capacidad competitiva de Argentina y la ambición con la que encara esta cita internacional, pues su selección "se ha caracterizado en los últimos años por competir contra cualquiera y en cualquier escenario", y por ello cree que "va a ser complicado", pero van a ir "con muchísima ilusión de hacer un gran torneo".