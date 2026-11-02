ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
16º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 19:30

Budimir anota su octavo gol pero el Dépor remonta con los segundos tantos de Bil y Soriano

Imagen sin descripción

Madrid, 2 nov (EFE).- Ante Budimir, delantero croata del Osasuna, anotó este lunes su octavo gol de la temporada en la derrota de su equipo en su visita al Dépor, que remontó con los segundos tantos del curso tanto de Mario Soriano como del camerunés Nsongo Bil, quien selló el triunfo local en los últimos instantes del partido que cerraba la undécima jornada de LaLiga EA Sports.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Un día antes, Raphinha, atacante del Barcelona, amplió la diferencia en la tabla de máximos goleadores de la competición sobre Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, de dos a tres goles al frente de la tabla de anotadores de LaLiga EA Sports, con 15 del primero por 12 del segundo.

El extremo brasileño marcó dos goles en el triunfo por 6-1 ante el Alavés, mientras que el ariete francés logró uno de los tres tantos con los que el Real Madrid se impuso este domingo ante el Racing de Santander.

A Mbappé, a la vez, se le acerca Lamine Yamal, con dos goles más este sábado y ya con diez en este ejercicio, a dos del '9' del Real Madrid.

-- Clasificación tras la décima jornada:

Con 15 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

Con 12 goles: Kylian Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

Con 10 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).

Lo
más leído
del día

01
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más

Te puede interesar