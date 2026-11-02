Budimir anota su octavo gol pero el Dépor remonta con los segundos tantos de Bil y Soriano

Un día antes, Raphinha, atacante del Barcelona, amplió la diferencia en la tabla de máximos goleadores de la competición sobre Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, de dos a tres goles al frente de la tabla de anotadores de LaLiga EA Sports, con 15 del primero por 12 del segundo.

El extremo brasileño marcó dos goles en el triunfo por 6-1 ante el Alavés, mientras que el ariete francés logró uno de los tres tantos con los que el Real Madrid se impuso este domingo ante el Racing de Santander.

A Mbappé, a la vez, se le acerca Lamine Yamal, con dos goles más este sábado y ya con diez en este ejercicio, a dos del '9' del Real Madrid.

-- Clasificación tras la décima jornada:

Con 15 goles: Raphinha (BRA) (3p) (Barcelona).

Con 12 goles: Kylian Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

Con 10 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona).